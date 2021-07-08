Жителя Рубцовска осудят за нападение на отца и избиение психолога

35-летнего жителя Рубцовска осудят за нападение на отца с ножом и избиение психолога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следователей, в марте 2021 года отец с сыном приехали в гости к знакомым в одном из садовых обществ Рубцовска. В ходе застолья сын взял кухонный нож и нанес близком родственнику не менее трех ударов в область жизненно важных органов. Убить отца мужчине не удалось, поскольку знакомые 60-летнего потерпевшего смогли оттащить от него сына.

"Кроме того, следствием установлен еще один факт противоправной деятельности 35 — летнего мужчины, который в апреле 2021 года был направлен в учреждение исполняющее наказание в виде лишения свободы в городе Рубцовске. Для проведения воспитательной работы и мероприятий психологического сопровождения мужчину доставили в кабинет психолога. При проведении беседы, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника учреждения, мужчина, нанес ему не менее 5 ударов руками и ногами в область головы", – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия психиатрическая экспертиза признала мужчину психически больным. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.