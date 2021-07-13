Несколько человек заразились коронавирусом в детском лагере в Алтайском крае

В родительских чатах Рубцовска распространялось сообщение о том, что в детском лагере "Юность" несколько человек заразились коронавирусом. Позднее эту информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.
В официальном ответе ведомства "Вестям" рассказали, что на данный момент в лагере выявили трёх сотрудников с положительным тестом на коронавирус. О массовом распространении вируса речи пока не идёт.
Отмечается, что работники сдают тесты перед каждой сменой, а результаты они получают не позднее чем за три дня до начала заселения детей.
Исходя из этого, к работе с детьми заражённые коронавирусом допущены не были.
Комментарии
Вчера по телеку был репортаж и там было сказано что эти 3 человека выявлены ДО поступления на работу в лагерь и их туда НЕ ДОПУСТИЛИ. а сегодня все наоборот - выявили В САМОМ лагере,
Вы уж там определитесь.
Ещё более удручающая картина, как следует из статьи Джозефа Мерколы, наблюдается в Европе. По данным EudraVigilance, на 19 июня 2021 года зарегистрировано 1 509 266 побочных реакций от вакцин, из них 15 472 летальных исхода(с)
либерастня колитесь забугорной гадостью сами, но народ трогать не смейте.