Несколько человек заразились коронавирусом в детском лагере в Алтайском крае

В родительских чатах Рубцовска распространялось сообщение о том, что в детском лагере "Юность" несколько человек заразились коронавирусом. Позднее эту информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

В официальном ответе ведомства "Вестям" рассказали, что на данный момент в лагере выявили трёх сотрудников с положительным тестом на коронавирус. О массовом распространении вируса речи пока не идёт.

Отмечается, что работники сдают тесты перед каждой сменой, а результаты они получают не позднее чем за три дня до начала заселения детей.

Исходя из этого, к работе с детьми заражённые коронавирусом допущены не были.