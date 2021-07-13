Новые экологические тропы презентовали в Чинетинском заказнике

В Алтайском крае презентовали новые экологические тропы в Чинетинском заказнике. Информационный проект получил поддержку в виде гранта губернатора Алтайского края в сфере туризма в 2020 году, сообщает официальный сайт региона.

Участниками мероприятий стали порядка 20 человек. В их числе региональные журналисты, блогеры, представители краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, Алтайской региональной ассоциации туризма, научного сообщества региона, а также сотрудники учреждения "Алтайприрода".

Участники мероприятия протестировали разработанные сотрудниками учреждения экологические тропы "Волчья" и "Медвежья", познакомились с их основными достопримечательностями – смотровыми площадками с панорамным видом, пещерой Небинской, уникальной флорой и фауной заказника.

В рамках реализации гранта на территории заказника также установили палаточный лагерь, первыми посетителями которого стали участники мероприятия. Далее использовать турстоянку планируют для организации общественных мероприятий, в том числе для обучения и экологического просвещения старшеклассников и студентов.