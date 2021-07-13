Создателя паблика АСТ-54 избили в драке из-за проезда по обочине в Алтайском крае

Драка водителей произошла на участке Чуйского тракта между Бийском и Барнаулом. В ходе стычки пострадал создатель крупного новосибирского паблика АСТ-54 – Виталий Полищук.

Согласно посту в сообществе, инцидент произошёл 5 июля. На повороте у села Косиха военные перекрыли дорогу, и в оба направления образовалась пробка. Пока большинство людей ждали окончания перекрытия, несколько автомобилистов решили объехать затор по встречной полосе, по обочине и полю.

После того как другие водители начали возмущаться, из одной машины выскочили несколько молодых людей и стали кидаться на оппонентов.

В результате конфликта травму получил Виталий Полищук – ему разбили голову. В тот день мужчина возвращался в Новосибирск с ралли "Шёлковый путь". Он уже обратился в полицию.

Уточняется, что автомобиль, на котором скрылись нападавшие, был брендирован под Uber ("Яндекс.Такси"). По данным паблика, в компании отказались комментировать произошедшее.