От координат до часового пояса: как спланировать поездку с помощью одного сайта

Барнаул — административный центр Алтайского края, и сюда приезжают люди из всех районов и областей региона. Но иногда он становится местом назначения и для жителей других регионов страны и ближнего зарубежья. Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие в краевую столицу на машине: узнать, где находится Барнаул , и через какие города к нему лучше подъезжать, можно на сайте anyroad.ru.

Сайт подготовил полную информацию о расположении этого города. На карте России он находится по координатам: 53.35478 и 83.76978. Там же можно узнать и о валюте, которую используют в городе, и о количестве людей, проживающих в нем. Для планирования поездки также полезно узнать часовой пояс. Так, в Барнауле действует Красноярское время, то есть UTC+7.

На сайте anyroad.ru также отмечено, какие близлежащие города можно посетить:

Новоалтайск - 23 км;

Заринск - 112 км;

Бийск - 163 км;

Искитим - 174 км;

Бердск — 197 км;

Новосибирск - 226 км;

Горно-Алтайск - 258 км.

В таком формате на сайте можно разобрать и другие интересующие города. Это быстрый способ спланировать поездку без лишней суеты.