Прямой эфир с психологом Динарой Малановой пройдет 14 июля в Instagram amic.ru

Росстат поделился статистикой по числу браков и разводов в 2021 году. С января по май в Алтайском крае было заключено 3644 брака, что на 994 больше, чем за этот же период прошлого года. Однако и число разводов за это время выросло – на 841, до 3923.

Почему многие браки распадаются в первый год семейной жизни? Какие кризисы становятся роковыми для пар? Как разрешить семейные проблемы? Поговорим в прямом эфире в нашем Instagram-аккаунте с семейным психотерапевтом Динарой Малановой.

Присоединяйтесь завтра, 14 июля, в 10.30. Оставляйте свои вопросы в комментариях, наша гостья ответит на них во время эфира!