Жительница Камня-на-Оби пойдёт под суд за смертельное ранение пожилой подруги

61-летнюю жительницу Камня-на-Оби будут судить за смертельное ранение пожилой гостьи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в начале мая 2021 года. В гости к горожанке пришла 71-летняя знакомая – женщины пили спиртное. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Хозяйка дома взяла со стола нож и ударила им гостью в область бедра, повредив артерию.

Пострадавшую госпитализировали, однако из-за обильной кровопотери пенсионерка скончалась в больнице.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" передали в суд.