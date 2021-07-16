Рост цен на продовольствие слегка замедлился в Алтайском крае

Рост цен на некоторые категории продуктов в Алтайском крае замедлился. По подсчётам барнаульского отделения Банка России, в июне годовая инфляция на продовольствие составляла 8,6%, тогда как месяцем ранее – 8,9%.

Как отметил руководитель филиала Андрей Антипов, сильнее всего из продовольственных товаров инфляция замедлилась на яблоки, куриное мясо и яйца. Региональные птицефабрики расширили предложение на рынке за счёт реализации инвестиционных проектов: постройки современных птичников и расширения производства комбикормов на территории края. Таким образом, выпуск мяса и яиц увеличился, что замедлило инфляцию, а по сравнению с маем стоимость десятка яиц снизилась на 23%.

Также на замедление инфляции в регионе оказали влияние и цены на фрукты. Яблоки за прошедший год подешевели на 18%. В прошлом году цены выросли за счёт неурожая и ослабления рубля, что привело к росту стоимости импортных продуктов. Кроме того, снизились и годовые темпы прироста цена на муку – это произошло благодаря государственной поддержке мукомолов.

В целом годовая инфляция в Алтайском крае в июне составила 7,7%. Прирост цен на непродовольственные товары ускорился до 9,8%, а инфляция услуг выросла до 2,9%.