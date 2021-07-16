Жительницу Алтайского края подозревают в ложном обвинении пасынка в изнасиловании

Жительницу одного из сёл Павловского района подозревают в заведомо ложном обвинении мужчины в совершении тяжкого преступления. 48-летняя женщина решила обвинить сына своего супруга от первого брака в изнасиловании.

По данным следователей, в начале июля 2021 года женщина, испытывая неприязнь к молодому человеку, решила обвинить его в тяжком преступлении.

"Заручившись поддержкой подруги, она сообщила в правоохранительные органы, что мужчина её изнасиловал. При этом женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе расследования следователем СК было установлено, что изнасилование не совершалось, после чего подозреваемая была привлечена к уголовной ответственности", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас правоохранители собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу, расследование продолжается.