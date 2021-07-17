Военные несколько раз за день перекроют трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае несколько раз за день перекроют трассы из-за движения военных колонн. Техника пройдёт по региональной дороге 19 июля.

9.07.2021 перекрытие произойдёт на участке автодороги н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".

Данный участок не будет доступен для общего пользования в следующие временные отрезки:

– с 08:30 до 09:35;

– с 12:25 до 13:35;

– с 15:00 до 15:30;

– с 16:25 до 17:00;

– с 19:00 до 19:30.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. По возможности стоит заранее спланировать свой маршрут и найти возможные пути объезда, чтобы не попасть в пробку.