Военные несколько раз за день перекроют трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае несколько раз за день перекроют трассы из-за движения военных колонн. Техника пройдёт по региональной дороге 19 июля.
9.07.2021 перекрытие произойдёт на участке автодороги н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".
Данный участок не будет доступен для общего пользования в следующие временные отрезки:
– с 08:30 до 09:35;
– с 12:25 до 13:35;
– с 15:00 до 15:30;
– с 16:25 до 17:00;
– с 19:00 до 19:30.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными. По возможности стоит заранее спланировать свой маршрут и найти возможные пути объезда, чтобы не попасть в пробку.
Комментарии
Обнаглели военные от полной безответственности и безнаказанности!
Когда же уже прокуратура поставит на место этих беспредельщиков?
при нападении на Родину, военные дислоцирующиеся в Алтайском крае просто перекроют трассы, причём несколько раз
да пущай ездиют... не жалко
народ и армия не едины после этих покатушек
неудачники солярку списывают, а трудящиеся в пробках стояк
9.07.2021 перекрытие произойдёт на участке автодороги н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".
Данный участок не будет доступен для общего пользования в следующие временные отрезки:
– с 08:30 до 09:35;
– с 12:25 до 13:35;
– с 15:00 до 15:30;
– с 16:25 до 17:00;
– с 19:00 до 19:30. Выказали военную тайну. Болтун находка для шпиЁна.
Болтун находка для шпиЁна
Фактически время будет совсем другое. Проверено. Перекрывают раньше, открывают, когда хотят, может быть и раньше, может быть и позже. При этом на трассе в заявленное время никакого передвижения военной техники не наблюдается. Секретные невидимые войска, а может, чтобы запутать противника все это делается...