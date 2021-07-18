Житель Алтайского края украл себе подарки на день рождения

Житель села Анисимово в Тальменском районе в канун дня рождения решил сделать себе подарок и украл у односельчанки инструменты и канистры с бензином, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Предварительно установлено, что в ночь на 15 июля молодой человек на личном автомобиле подъехал к дому односельчанки, гвоздодёром взломал навесной замок гаража и похитил из него болгарку, лобзик, шуруповерт, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры, наполненные бензином, – уточнили в ведомстве. – Погрузил все в машину и уехал".

Хозяйка обнаружила пропажу только утром. Она написала заявление в полицию. По горячим следам правоохранители установили личность подозреваемого.

Похищенные вещи обнаружили под крыльцом ранее судимого 23-летнего сельчанина. Их вернули законной владелице. Молодой человек сознался в содеянном.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение". Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.