Путин заявил о недопустимости навязывания вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку против коронавируса. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать через объяснение важности иммунизации, а не через принуждение.
"В большинстве своём люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Нельзя навязывать прививку, нужно объяснять", – цитирует его слова ТАСС.
При этом он напомнил, что региональные власти по-прежнему могут ввести обязательную вакцинацию в своём субъекте, однако это должно диктоваться текущей эпидемиологической обстановкой.
Как отметил глава государства, лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с COVID-19.
Комментарии
И статью для ярых прививочников-комментаторов
Да, объявить обязательной, и никакого навязывания.
Темпы иммунизации населения нужно увеличивать не принуждением, а объяснением важности
В Китае хорошо важность объясняют. Наши так не умеют
Как говорил Конфуций:"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом."Поэтому в Китае хорошие результаты.
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
Это Аль-Капоне. Но Конфуций был бы согласен, раз китайцы так хорошо прививаются
как погодка с прививками меняется...?
кто-то чего-то из правителей боится...
Информация для обучающихся АГМУ о вакцинации от COVID-19
Уважаемые обучающиеся Алтайского государственного медицинского университета!
При подготовке к новому учебному году необходимо пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по месту своего пребывания.
При заселении в общежития АГМУ необходимо представить сертификат о вакцинации от COVID-19.
Алтайский государственный медицинский университет. Источник:
Если китайскую вакцину завезут может и погодка с забитыми больницами и очередями из скорых изменится
Ну раз обнуленный так сказал, значит жди обязаловки.
Аль Капоне прочитал эту фразу у Конфуция в переводе с китайского.
Добрый царь. Злые бояре. Этой классике уже 200 лет. Стабильность
да на его "заявления" уже давно все чихают
Ничего себе какой Путин! А меня вот поставили перед фактом - или колись - или отстраним тебя. Это что же получается, нарушают, а, Володь? Так ты разберись, а не квохчи из-за стен кремля, что не надо так