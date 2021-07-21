Путин заявил о недопустимости навязывания вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нельзя навязывать прививку против коронавируса. По его словам, темпы вакцинации необходимо повышать через объяснение важности иммунизации, а не через принуждение.

"В большинстве своём люди понимают, что нужно привиться от коронавируса. Нельзя навязывать прививку, нужно объяснять", – цитирует его слова ТАСС.

При этом он напомнил, что региональные власти по-прежнему могут ввести обязательную вакцинацию в своём субъекте, однако это должно диктоваться текущей эпидемиологической обстановкой.

Как отметил глава государства, лето 2021 года стало для России очередным испытанием в борьбе с COVID-19.