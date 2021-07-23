Алтайскому краю выделили более 2,8 млрд рублей из федерального бюджета

Более 2,8 млрд рублей выделили Алтайскому краю из федерального бюджета. Средства в регион пошли в рамках выделения средств на оказание страховой медицинской помощи, обеспечение охраны здоровья населения, а также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.

Как сообщает пресс-служба правительства, по распоряжению российских властей регионам выделили более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медпомощи. Алтайский край получил из этих денег почти 1,9 млрд рублей.

Также на поддержку мер по обеспечению сбалансированности Алтайскому краю распоряжением правительства Российской Федерации выделен 1 миллиард рублей.