Соцсети: разборка из-за бизнеса закончилась стрельбой в Новоалтайске

Очевидец сообщил о стрельбе в Новоалтайске во время выяснения отношений местных бизнесменов. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

"Причиной стрельбы стала разборка предпринимателей по поводу бизнеса, – заявил местный житель. – У пострадавшего три ранения, он доставлен в 1-ю горбольницу".

По его словам, инцидент произошёл 22 июля на улице Строительной неподалёку от здания № 25а.

После стрельбы потасовка продолжилась. Что именно послужило причиной конфликта, неизвестно.