Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации

Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей. Это следует из данных РБК на 22 июля.

Всего в России хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.

Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).

Напомним, 9 июля глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.

14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина опровергла заявление Поповой. Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, заявила Калинина.

Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.

Позднее главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах. Согласно документу, на каждом таком предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы, отказникам – отстранение от работы.