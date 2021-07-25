Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации

Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей. Это следует из данных РБК на 22 июля.
Всего в России хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.
Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).
Напомним, 9 июля глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.
14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина опровергла заявление Поповой. Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, заявила Калинина.
Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.
Позднее главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах. Согласно документу, на каждом таком предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы, отказникам – отстранение от работы.
Комментарии
А К лидирует по числу спасшихся
Пересланные не справляются
В 30годы Алтайский край по "врагам народа" лидировал
25.07.2021 09:19
- гость -
Поэтому люди умеют выживать, и не верят никому.
А К лидирует по числу спасшихся
пройдёт совсем немного времени и людям откроется афера века. Я не верю СМИ, я вижу окружающую жизнь и опасений она не вызывает. Всё как обычно
Министр здравоохранения Мурашко дал интервью обществу «Знание» на тему вакцинации против СOVID-19. В этом интервью, он обозначил сроки публикации данных о протективной эффективности российских вакцин. В частности, министр сказал: «Сегодня завершаются исследования "Спутника V", результаты будут опубликованы к октябрю…По остальным вакцинам мы планируем (подготовить отчет) на конец 2021 и начало 2022 года».
Возникает естественный вопрос – как вакцины, о протективной эффективности которых ничего не известно, могут применяться массово?
прогрессивный народ у нас здесь-вчера бабуля на автобусной остановке объясняла ещё 5-м почему депутаты Алт края не прививаются все:оказывается они все уже переболели=она лично с депутатом разговаривала.
а Томенко с Поповым когда на 2-ю прививочку под видио для народа с показом вскрытия флакона?
с деревни вчера звонили=до 12 сентября надо поставит прививку а иначе на работу можно не ходить.
я успокоил их,сказав:" хорошо,не ходить?- так не ходить-если работодатель не в себе от распоряжений края,то пусть готовится платить за вынужденный прогул по суду."
эта политическая игра на вирусе-есть преступление==нельзя прививки ставить в период пандемии. И этому факту будет ещё дана оценка---кто-то отдыхать отправится в места отдалённые.
заметим,сроки указывают 12 сентября !
19 сентября выборы-опять ЕР рвётся в бой первой на законе о выборах в РФ-там так всё интересно:за кого бы вы ни голосовали-голоса уйдут ЕД.
25.07.2021 09:50
гость
Долго думал, конспиролог? )))
25.07.2021 09:50
гость
Долго думал, конспиролог? )))
Амик, почему в Барнауле отказывют в ревакцинации, тогда как в Москве она уже давно идет. У нас тут свои законы устанавливают?
Чем больше власть верещит за обязательную вакцинацию и принуждает народ, тем больше ненависти и недоверия эта власть получает от народа.
Только цитата:
Половина взрослого населения еврейского государства, инфицированного в последнее время дельта-вариантом Covid-19, были полностью привиты вакциной Pfizer. Вспышка началась примерно в конце июня и продолжает набирать обороты. Если неделю назад (17 июля) в десятимиллионном Израиле заразилось 864 человека, то, по данным местного регулятора, вчера — уже 1434. Эта новость повергла мировые СМИ в шок и, по мнению наблюдателей, нанесла сильнейший удар по вакцинации в ряде стран. В частности в США начинается отказ от второго укола, несмотря на репрессивные меры.
25.07.2021 10:22
- гость -
А народ вас уполномочил вещать от его имени? )))
В Алтайском крае самые умные жители.
Которые не позволяют менять ДНК, которые против чипирования. Мировой заговор обойдет стороной
Нормальный люди давно уехали с АК
В Алтайском крае самые умные жители.
Которые не позволяют менять ДНК, которые против чипирования. Мировой заговор обойдет стороной
По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)
25.07.2021 10:19
- гость -
А чё вас удивляет. У нас давно власть децентрализована, все решения, сказали, пусть принимают удельные князья.
https://www.amic.ru/news/486097/
Вот тут уже вакцинировалось 15.07 более 407 тыс. жителей края. А на 22 июля менее 20%.
Население края менее 2.3 млн., значит на 22 июня вакцинировалось менее 460 тыс., Т.е. за неделю прирост менее 50 тыс.. Ок, когда успели 407 вакцинировать?
25.07.2021 11:16
Пионер
По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)
По уровню отсутствия юмора и непонимания сарказма вы сполне можете сравниться и основанием спиленного дерева.
25.07.2021 11:16
Пионер
По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)
По уровню отсутствия юмора и непонимания сарказма вы вполне можете сравниться с основанием спиленного дерева.
Когда нет конструктивной дискуссии в общества с привлечением авторитетных людей из науки, а только нерензированные законы "верхушки", так и будет.
Без проблем уволимся. Большинству терять нечего, в отличие от сытых моськвичей.
25.07.2021 12:25
- гость -
Зачем увольняться? Пусть по приказу отстраняют. За чёрную зп работа всегда найдется . Стаж при этом не будет теряться Если статью шить будут, зп-той давить, то все фиксируйте. Может потом в суде пригодиться.
Ну.. или ишак или эмир.
25.07.2021 12:48
- гость -
Опытный, однако! )
25.07.2021 12:58
- гость -
Предусмотрительный. Жизнь учит, что все фиксировать и сохранять надо.
Вот поэтому Пащенко и подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах.
Уволимся без проблем !.
Возникает естественный вопрос – как вакцины, о протективной эффективности которых ничего не известно, могут применяться массово?
Потому что вакцинирование это сугубо коммерческий проект, из бюджета хапают деньги производители вакцины, которые все сплошь родня чинуш, захвативших в стране власть.
хапают деньги производители вакцины, которые все сплошь родня чинуш, захвативших в стране власть.
Отсюда и обязаловка, а на ваше здоровье им плевать с высокой колокольни.
На самом деле исключительно вина власти в плохой организации, в грабительской политике закрытия клиник и больниц с сокращением врачей,в низком доверии к любому начинанию власти из-за того что люди знают верить буржуям нельзя
Кто-нибудь текст согласия читает, когда подписывает?
АК всегда был альтернативно одаренным. Тут если не едро, так коммуняки, если не вакцинируются это не потому что вакцина плохая, просто не хотят чипироваться или потому что где-то, кто-то что-то сказал и это верно.