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Новости

Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации

, ИА "Амител"
В регионе вакцинировали меньше 20% населения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край вошёл в число регионов России, в которых хотя бы один комплект вакцины ввели меньше 20% местных жителей. Это следует из данных РБК на 22 июля.

Всего в России хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, что составляет 22,5% населения страны.

Лидерами рейтинга стали Чукотка, где привиты 38,12% от населения, и Белгородская область с 38,11%. В число аутсайдеров попали Дагестан (6,8%) и Кабардино-Балкария (11,9%).

Напомним, 9 июля глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.

14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина опровергла заявление Поповой. Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, заявила Калинина.

Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.

Позднее главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах. Согласно документу, на каждом таком предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. Компаниям-нарушителям грозят крупные штрафы, отказникам – отстранение от работы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2021 09:15
Правильно так

А К лидирует по числу спасшихся

25.07.2021 09:19
- гость -

Пересланные не справляются
В 30годы Алтайский край по "врагам народа" лидировал

25.07.2021 09:34
- гость -

25.07.2021 09:19
- гость -
Поэтому люди умеют выживать, и не верят никому.

25.07.2021 09:39
гость

А К лидирует по числу спасшихся


пройдёт совсем немного времени и людям откроется афера века. Я не верю СМИ, я вижу окружающую жизнь и опасений она не вызывает. Всё как обычно

25.07.2021 09:48
гость

Министр здравоохранения Мурашко дал интервью обществу «Знание» на тему вакцинации против СOVID-19. В этом интервью, он обозначил сроки публикации данных о протективной эффективности российских вакцин. В частности, министр сказал: «Сегодня завершаются исследования "Спутника V", результаты будут опубликованы к октябрю…По остальным вакцинам мы планируем (подготовить отчет) на конец 2021 и начало 2022 года».

Возникает естественный вопрос – как вакцины, о протективной эффективности которых ничего не известно, могут применяться массово?

25.07.2021 09:50
гость

прогрессивный народ у нас здесь-вчера бабуля на автобусной остановке объясняла ещё 5-м почему депутаты Алт края не прививаются все:оказывается они все уже переболели=она лично с депутатом разговаривала.

а Томенко с Поповым когда на 2-ю прививочку под видио для народа с показом вскрытия флакона?
с деревни вчера звонили=до 12 сентября надо поставит прививку а иначе на работу можно не ходить.

я успокоил их,сказав:" хорошо,не ходить?- так не ходить-если работодатель не в себе от распоряжений края,то пусть готовится платить за вынужденный прогул по суду."

эта политическая игра на вирусе-есть преступление==нельзя прививки ставить в период пандемии. И этому факту будет ещё дана оценка---кто-то отдыхать отправится в места отдалённые.

заметим,сроки указывают 12 сентября !
19 сентября выборы-опять ЕР рвётся в бой первой на законе о выборах в РФ-там так всё интересно:за кого бы вы ни голосовали-голоса уйдут ЕД.

25.07.2021 10:12
- гость -


25.07.2021 09:50
гость

Долго думал, конспиролог? )))

25.07.2021 10:13
- гость -

25.07.2021 09:50
гость

Долго думал, конспиролог? )))

25.07.2021 10:19
- гость -

Амик, почему в Барнауле отказывют в ревакцинации, тогда как в Москве она уже давно идет. У нас тут свои законы устанавливают?

25.07.2021 10:22
- гость -

Чем больше власть верещит за обязательную вакцинацию и принуждает народ, тем больше ненависти и недоверия эта власть получает от народа.

25.07.2021 10:44
- гость -

Только цитата:
Половина взрослого населения еврейского государства, инфицированного в последнее время дельта-вариантом Covid-19, были полностью привиты вакциной Pfizer. Вспышка началась примерно в конце июня и продолжает набирать обороты. Если неделю назад (17 июля) в десятимиллионном Израиле заразилось 864 человека, то, по данным местного регулятора, вчера — уже 1434. Эта новость повергла мировые СМИ в шок и, по мнению наблюдателей, нанесла сильнейший удар по вакцинации в ряде стран. В частности в США начинается отказ от второго укола, несмотря на репрессивные меры.

25.07.2021 10:44
- гость -

25.07.2021 10:22
- гость -

А народ вас уполномочил вещать от его имени? )))

25.07.2021 10:59
- гость -

В Алтайском крае самые умные жители.
Которые не позволяют менять ДНК, которые против чипирования. Мировой заговор обойдет стороной

25.07.2021 10:59
- гость -

Нормальный люди давно уехали с АК

25.07.2021 11:16
Пионер


В Алтайском крае самые умные жители.
Которые не позволяют менять ДНК, которые против чипирования. Мировой заговор обойдет стороной

По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)

25.07.2021 11:50
- гость -

25.07.2021 10:19
- гость -

А чё вас удивляет. У нас давно власть децентрализована, все решения, сказали, пусть принимают удельные князья.

25.07.2021 11:51
ленин папа

https://www.amic.ru/news/486097/
Вот тут уже вакцинировалось 15.07 более 407 тыс. жителей края. А на 22 июля менее 20%.
Население края менее 2.3 млн., значит на 22 июня вакцинировалось менее 460 тыс., Т.е. за неделю прирост менее 50 тыс.. Ок, когда успели 407 вакцинировать?

25.07.2021 12:05
- гость -

25.07.2021 11:16
Пионер
По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)

По уровню отсутствия юмора и непонимания сарказма вы сполне можете сравниться и основанием спиленного дерева.

25.07.2021 12:06
- гость -

25.07.2021 11:16
Пионер
По уровню идиотизма Вы вполне готовы сразиться грЫшей (ex botanic)

По уровню отсутствия юмора и непонимания сарказма вы вполне можете сравниться с основанием спиленного дерева.

25.07.2021 12:16
- гость -

Когда нет конструктивной дискуссии в общества с привлечением авторитетных людей из науки, а только нерензированные законы "верхушки", так и будет.

25.07.2021 12:25
- гость -

Без проблем уволимся. Большинству терять нечего, в отличие от сытых моськвичей.

25.07.2021 12:48
- гость -

25.07.2021 12:25
- гость -

Зачем увольняться? Пусть по приказу отстраняют. За чёрную зп работа всегда найдется . Стаж при этом не будет теряться Если статью шить будут, зп-той давить, то все фиксируйте. Может потом в суде пригодиться.

25.07.2021 12:52
- гость -

Ну.. или ишак или эмир.

25.07.2021 12:58
- гость -

25.07.2021 12:48
- гость -

Опытный, однако! )

25.07.2021 13:35
- гость -

25.07.2021 12:58
- гость -

Предусмотрительный. Жизнь учит, что все фиксировать и сохранять надо.

25.07.2021 13:54
гость

Вот поэтому Пащенко и подписала документ о введении обязательной вакцинации в отдельных сферах.

25.07.2021 13:59
гость

Уволимся без проблем !.

25.07.2021 14:18
- гость -

Возникает естественный вопрос – как вакцины, о протективной эффективности которых ничего не известно, могут применяться массово?

Потому что вакцинирование это сугубо коммерческий проект, из бюджета хапают деньги производители вакцины, которые все сплошь родня чинуш, захвативших в стране власть.

25.07.2021 14:20
- гость -

хапают деньги производители вакцины, которые все сплошь родня чинуш, захвативших в стране власть.

Отсюда и обязаловка, а на ваше здоровье им плевать с высокой колокольни.

25.07.2021 14:42
- гость -

На самом деле исключительно вина власти в плохой организации, в грабительской политике закрытия клиник и больниц с сокращением врачей,в низком доверии к любому начинанию власти из-за того что люди знают верить буржуям нельзя

25.07.2021 15:34
- гость -

Кто-нибудь текст согласия читает, когда подписывает?

25.07.2021 17:37
- гость -

АК всегда был альтернативно одаренным. Тут если не едро, так коммуняки, если не вакцинируются это не потому что вакцина плохая, просто не хотят чипироваться или потому что где-то, кто-то что-то сказал и это верно.

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