23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 23 пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Также за прошедшие сутки выявлено 273 инфицированных. Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 60 458 человек. Выздоровели всего 48 490 человек (+ 54). Умерло 3829 человек (+ 23).

По состоянию на 25 июля, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3239 человек.

Кроме этого, 675 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 752, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.