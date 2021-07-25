23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 23 пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за прошедшие сутки выявлено 273 инфицированных. Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 60 458 человек. Выздоровели всего 48 490 человек (+ 54). Умерло 3829 человек (+ 23).
По состоянию на 25 июля, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3239 человек.
Кроме этого, 675 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 752, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.
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Кроме этого, 675 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Да это тоже COVID-19.Итого + 675.
Какой возраст у умерших и тяжело больных? 77+?
А другие болезни у людей есть еще или уже нет?.. Пишите о количестве умерших от всех болезней, а то получается, что их смерть никого не волнует.
25.07.2021 13:50
гость
Лежат лечатся, нашли их в разные дни ранее.
Вашу Машу, как к специалистам-то попасть. Терапевт и тот на через месяц записывают.
Продолжаем дальше орать, что средства защиты не нужны и вакцину ставить не будям
Допрививались на свою голову
гость 13.53 позавчера сватья умерла 52 года
25.07.2021 13:53
- гость -
Какой возраст у умерших и тяжело больных? 77+?
Много уже 40+ и 50+, старики кому умереть уже умерли
25.07.2021 14:52
гость
А вас не смущает, что эта "волна" коррелирует с началом массовой вакцинации?
для 15:32
Нет не смущает , как только петух в ...... клюнул , так тут же и побежали за вакциной , а болезнь уже во всю бушует и , возможно , уже в них дремлет. Да и поставив прививку не выжидают положенные для формирования иммунитета дни , а сразу чувствуют себя " бессмертными " и носятся везде не соблюдая меры безопасности
25.07.2021 15:32
- гость -
А вас не смущает, что эта "волна" коррелирует с началом массовой вакцинации?
Меня смущает что вы и вам подобные к каждой новости верещите что рост заболеваемости из-за прививок.
А из-за чего был рост заболеваемости в Индии 2 месяца назад?
А из-за чего все предыдущие волны были, когда еще не вакцинировали?
Помню тут один авторитетный такой утверждал что в первую волну все переболели
теперь не утверждает, теперь меня критикует по другим вопросам
25.07.2021 15:44
- гость -
А я сказал: из-за вакцины? Статистикой крутят, как хотят.
25.07.2021 15:51
- гость -
Таки переболели. Тогда всем ОРВИ писали. Антитела в наличии имеем.
Как-то быстро все про президента Танзании забыли.
гостю 13:53
64 и 68 лет было . И да , свекрам подруги по 84 года - выжили