Барнаулец украл со стройки лотки для приёма бетона на 80 тысяч рублей

В Барнауле полицейские раскрыли кражу со стройки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летний местный житель, работающий прорабом в строительной компании, обратился в полицию с заявлением о том, что со строящегося объекта неизвестные похитили четыре лотка для приёма бетона весом более тонны каждый.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 37-летний барнаулец. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

"Он пояснил, что металлические изделия ему помог перенести водитель грузового автомобиля. Данный груз они отвезли в пункт приёма металла, где злоумышленнику за один раз удалось выручить более 16 тысяч рублей. Опрошенный водитель рассказал, что не знал о преступном умысле своего заказчика", – сказано в сообщении.

Сумма причинённого ущерба составила 80 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража".