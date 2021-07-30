Подростка из Алтайского края осудили за сбор более 172 граммов конопли

17-летнего жителя Кулундинского района осудили за сбор марихуаны. У подростка нашли не менее 172 граммов конопли.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в конце февраля 2021 года подросток незаконно собрал марихуану в одном из сёл Кулундинского района. После того как подростка задержали полицейские, у него обнаружили не менее 172 граммов наркотика в высушенном состоянии.

В ходе предварительного следствия юноша вину признал, пояснив, что собирал наркотическое средство для личного употребления. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год три месяца.