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Врачи объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса в Краснодаре

, ИА "Амител"
Все они имели серьёзные заболевания
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Родители и бабушка 12-летней девочки, которая осталась сиротой, скончались после прививки, из-за того что на 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах здравоохранения.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжёлые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", – рассказал собеседник агентства.

Источник предполагает, что смерть трёх человек связана с перенесённым коронавирусом, а не с вакцинацией.

Напомним, что о случившемся стало известно 1 августа. Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Местные СМИ писали о том, что у всех них были основания для медотвода.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.08.2021 15:54
- гость -

У многих метотвод, а кто об этом знает? Вкололи и гуляй Вася.

3.08.2021 15:56
гость

Так может перед вакцинацией нужно сначала сдавать мазок на Коронавирус, а уж потом прививаться?
Кто то же и бессимптомно болеет, а прививаться заставляют. И как узнать болен ты или нет. Вот так поставишь прививку и "ноги откинешь", а все спишут на Коронавирус.

НЕТ никакой процедуры по постановки этой вакцины. Никаких проверок. Только 100% медотвод у единиц, а остальные погибнут от прививки, (хотя и не от прививки, а от коронавируса), но мы этого не узнаем, так как мазки перед вакцинацией не берут......

3.08.2021 15:58
- гость -

3.08.2021 15:54
- гость -
У многих метотвод, а кто об этом знает? Вкололи и гуляй Вася.
-----------
Причём здесь медотвод и прививка, если люди от коронавируса умерли?

3.08.2021 15:59
- гость -

А могли купить сертификат и остаться живыми.

3.08.2021 16:01
- гость -

3.08.2021 15:56
гость
Так может перед вакцинацией нужно сначала сдавать мазок на Коронавирус, а уж потом прививаться?
Кто то же и бессимптомно болеет, а прививаться заставляют. И как узнать болен ты или нет. Вот так поставишь прививку и "ноги откинешь", а все спишут на Коронавирус.
-----------------
А смысл? Ноги ты откидываешь не от прививки, а от коронавируса. Прививка не вызывает коронавирус, нет ни в одной российской вакцине живого коронавируса.

У нас в доме несколько лет назад была вспышка кори. Никто не выяснял, заболел ты или нет, если нет явных симптомов, срочно вакцинировали от кори, да и всё.

3.08.2021 16:02
- гость -

3.08.2021 15:59
- гость -
А могли купить сертификат и остаться живыми.
----------
Каким образом? Кому бы они этот сертификат показывали? Коронавирусу? Они умерли от коронавируса, ему пофиг, есть у тебя сертификат или нет.

3.08.2021 16:02
Ксения

А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?

3.08.2021 16:03
- гость -

Мы и так знали что тут правду не напишут что люди умерли от прививки, могли бы себя не утруждать

3.08.2021 16:05
- гость -

3.08.2021 16:03
- гость -
Мы и так знали что тут правду не напишут что люди умерли от прививки, могли бы себя не утруждать
-----------
Вам так неймётся фейки выдумывать новые??? Люди умерли от коронавируса, у всех их было поражение легких, новости почитайте. Причём здесь прививка?

3.08.2021 16:06
- гость -

16:03
Кто это вы из фразы «мы и так знали»? Кто такие «вы»? Те, которые башкой битые?

3.08.2021 16:07
- гость -

3.08.2021 16:02
Ксения
А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?
---------
Никак не прервали. Это уже журналисты переврали. Вацинировались ЭпиВакКороной, это однокомпонентная синтетическая вакцина.

3.08.2021 16:19
гость

сахарный диабет в инструкции к вакцине не является причиной для мед отвода

3.08.2021 16:20
- гость -

Короче, я понимаю так, если ты бессимптомно болеешь и тебе вколят прививку, ты можешь склеить ласты, если не вколят то останешься живым. Внимание вопрос! Почему перед прививкой не берут мазок?

3.08.2021 16:20
- гость -

Даже если виной смерти стала вакцинация, об этом будут молчать и "списывать" причину смерти на все что угодно! Лично я уже полностью не верю нашей власти, т.к. эта власть постоянно врет и врет в открытую!

3.08.2021 16:21
Внимание ответ

А потому что плевать, сдохнете вы или нет, есть план!!!

3.08.2021 16:23
- гость -


3.08.2021 16:20
- гость -
А потому что чиновникам не важно, выживешь или нет, им важно отчитаться о большом количестве вакцинировавшихся!

3.08.2021 16:24
- гость -

Лежал в Первой городской на Димитрова. Так мне медсестра дала лекарство соседа, я выпил. Фамилии похожи были. Начал спрашивать, что соседу прописали, не говорят. Могут вместо прививки что-нибудь другое вколоть.

3.08.2021 16:26
- гость -

Ну ясно, что люди умерли от короновируса. Причем тут вакцина? Между 1 и 2 прививками можно заболеть, тк иммунитета еще нет

3.08.2021 16:29
Из Краснодара

Почему не говорят, что им отказали в плановой мед помощи. Гемодиализе? Без прививки? Что семью заставили привиться ?

3.08.2021 16:35
- гость -

3.08.2021 16:20
- гость -
Короче, я понимаю так, если ты бессимптомно болеешь и тебе вколят прививку, ты можешь склеить ласты, если не вколят то останешься живым.
-------------
С чего вдруг? Осенью пачками мёрли. Еще до вакцинации.

3.08.2021 16:37
- гость -

3.08.2021 16:20
- гость -
Даже если виной смерти стала вакцинация, об этом будут молчать и "списывать" причину смерти на все что угодно! Лично я уже полностью не верю нашей власти, т.к. эта власть постоянно врет и врет в открытую!
--------------
Власти, конечно, врут. Но имитировать 50% поражение легких ради властей люди еще не научились. У этих людей реально было поражение легких и подтвержденный коронавирус. Это сымитировать в угоду власти не получится.

3.08.2021 16:38
- гость -

3.08.2021 16:29
Из Краснодара
Почему не говорят, что им отказали в плановой мед помощи. Гемодиализе? Без прививки? Что семью заставили привиться ?
--------------
На другом сайте пишут, что не в гемодиализе отказали, а в плановой пересадке почки одному из них.

3.08.2021 16:41
- гость -

3.08.2021 16:24
- гость -
Лежал в Первой городской на Димитрова. Так мне медсестра дала лекарство соседа, я выпил. Фамилии похожи были. Начал спрашивать, что соседу прописали, не говорят. Могут вместо прививки что-нибудь другое вколоть.
-------------
О, это запросто. Сами с этим сталкивались. Родственники-врачи говорят, всё записывайте за врачами, медсестрами, что вам вкололи, когда. Проверяйте надписи на лек.препаратах, прежде чем вам это вколят или капельницу с этим поставят.

3.08.2021 16:46
- гость -


3.08.2021 16:37
- гость -
Вы лично вскрытие делали? Откуда у Вас такие сведения?

3.08.2021 16:49
- гость -


3.08.2021 16:24
- гость -
У меня мама болела онкологией, так терапевт умудрилась выписать лекарства которые противопоказаны таким больным. Терапевт знала о ее заболевании, т.к. в карточке было это указано.

3.08.2021 16:51
- гость -


- гость -
3.08.2021 16:02
Ксения
А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?
---------
Никак не прервали. Это уже журналисты переврали. Вацинировались ЭпиВакКороной, это однокомпонентная синтетическая вакцина.

Вакцинацию прервали-это значит, не стали ставить второй компонент. Эпиваккорона -двух компонентная вакцина "Вектор". Мы с мужем поставили в марте ее. у него сахарный диабет, у меня 3 операции на ногах (тромбоз) ....побочек не было, чувствуем себя отлично. На 42 день сдали тест на антитела, все норм. Живем и не боимся, маски носим в магазинах. Но сыну ставить как то боязно..

3.08.2021 17:27
- гость -

Хоть прежде чем что-то писать, пошли бы на сайт лекарственных препаратов росреестра, почитали там инструкции по всем пяти разновидностям вакцин для профилактики коронавирусной инфекции и условиям ее применения а потом бы уже и высказывались, а еще лучше поинтересоваться на основе чего сделано столько вакцин и мозгами поразмыслить, решить задачку для третьего класса в два действия. Кстати, спутника V в списке ЛС для профилактики коронавирусной инфекции нет .........


3.08.2021 17:33
- гость -

3.08.2021 17:27
- гость -

Любая вакцина - это НЕ ЛС, чтоб вы знали. И официальное название упомянутой вами вакцины Гам-Ковид-Вак.

3.08.2021 17:39
гость

Коронавирус бьет адресно (Валентин Катасонов)

ролик этот посмотрите-многое поймёте-эмоции успокоятся ваши и примите то что происходит сейчас.

3.08.2021 17:41
Станкач

Бывший коллега 66 лет, который страдает гипертонией в тяжелой форме, ишбс, плюс диабет и надоумился же пойти и поставить прививку, врачи даже и не расспрашивали толком его о хронических заболеваниях, только давление измерили и все, ну вот и вкатили ему. Жена его отказалась от прививки - умная. А он - полный Баран! Недавно его видела, так вроде хорохорится ещё, но видно, что очень тяжело каждый шаг дается, но не признается.

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