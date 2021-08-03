Врачи объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса в Краснодаре

Родители и бабушка 12-летней девочки, которая осталась сиротой, скончались после прививки, из-за того что на 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах здравоохранения.

"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжёлые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", – рассказал собеседник агентства.

Источник предполагает, что смерть трёх человек связана с перенесённым коронавирусом, а не с вакцинацией.

Напомним, что о случившемся стало известно 1 августа. Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Местные СМИ писали о том, что у всех них были основания для медотвода.