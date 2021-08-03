Врачи объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса в Краснодаре

Родители и бабушка 12-летней девочки, которая осталась сиротой, скончались после прививки, из-за того что на 10-12-й день после укола у них обнаружили COVID-19, и вакцинацию прервали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в органах здравоохранения.
"Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжёлые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе", – рассказал собеседник агентства.
Источник предполагает, что смерть трёх человек связана с перенесённым коронавирусом, а не с вакцинацией.
Напомним, что о случившемся стало известно 1 августа. Мать, отец и бабушка ребёнка решили поставить себе прививки, но успели вколоть только первый компонент вакцины. Местные СМИ писали о том, что у всех них были основания для медотвода.
Комментарии
У многих метотвод, а кто об этом знает? Вкололи и гуляй Вася.
Так может перед вакцинацией нужно сначала сдавать мазок на Коронавирус, а уж потом прививаться?
Кто то же и бессимптомно болеет, а прививаться заставляют. И как узнать болен ты или нет. Вот так поставишь прививку и "ноги откинешь", а все спишут на Коронавирус.
НЕТ никакой процедуры по постановки этой вакцины. Никаких проверок. Только 100% медотвод у единиц, а остальные погибнут от прививки, (хотя и не от прививки, а от коронавируса), но мы этого не узнаем, так как мазки перед вакцинацией не берут......
3.08.2021 15:54
- гость -
У многих метотвод, а кто об этом знает? Вкололи и гуляй Вася.
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Причём здесь медотвод и прививка, если люди от коронавируса умерли?
А могли купить сертификат и остаться живыми.
3.08.2021 15:56
гость
Так может перед вакцинацией нужно сначала сдавать мазок на Коронавирус, а уж потом прививаться?
Кто то же и бессимптомно болеет, а прививаться заставляют. И как узнать болен ты или нет. Вот так поставишь прививку и "ноги откинешь", а все спишут на Коронавирус.
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А смысл? Ноги ты откидываешь не от прививки, а от коронавируса. Прививка не вызывает коронавирус, нет ни в одной российской вакцине живого коронавируса.
У нас в доме несколько лет назад была вспышка кори. Никто не выяснял, заболел ты или нет, если нет явных симптомов, срочно вакцинировали от кори, да и всё.
3.08.2021 15:59
- гость -
А могли купить сертификат и остаться живыми.
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Каким образом? Кому бы они этот сертификат показывали? Коронавирусу? Они умерли от коронавируса, ему пофиг, есть у тебя сертификат или нет.
А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?
Мы и так знали что тут правду не напишут что люди умерли от прививки, могли бы себя не утруждать
3.08.2021 16:03
- гость -
Мы и так знали что тут правду не напишут что люди умерли от прививки, могли бы себя не утруждать
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Вам так неймётся фейки выдумывать новые??? Люди умерли от коронавируса, у всех их было поражение легких, новости почитайте. Причём здесь прививка?
16:03
Кто это вы из фразы «мы и так знали»? Кто такие «вы»? Те, которые башкой битые?
3.08.2021 16:02
Ксения
А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?
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Никак не прервали. Это уже журналисты переврали. Вацинировались ЭпиВакКороной, это однокомпонентная синтетическая вакцина.
сахарный диабет в инструкции к вакцине не является причиной для мед отвода
Короче, я понимаю так, если ты бессимптомно болеешь и тебе вколят прививку, ты можешь склеить ласты, если не вколят то останешься живым. Внимание вопрос! Почему перед прививкой не берут мазок?
Даже если виной смерти стала вакцинация, об этом будут молчать и "списывать" причину смерти на все что угодно! Лично я уже полностью не верю нашей власти, т.к. эта власть постоянно врет и врет в открытую!
А потому что плевать, сдохнете вы или нет, есть план!!!
3.08.2021 16:20
- гость -
А потому что чиновникам не важно, выживешь или нет, им важно отчитаться о большом количестве вакцинировавшихся!
Лежал в Первой городской на Димитрова. Так мне медсестра дала лекарство соседа, я выпил. Фамилии похожи были. Начал спрашивать, что соседу прописали, не говорят. Могут вместо прививки что-нибудь другое вколоть.
Ну ясно, что люди умерли от короновируса. Причем тут вакцина? Между 1 и 2 прививками можно заболеть, тк иммунитета еще нет
Почему не говорят, что им отказали в плановой мед помощи. Гемодиализе? Без прививки? Что семью заставили привиться ?
3.08.2021 16:20
- гость -
Короче, я понимаю так, если ты бессимптомно болеешь и тебе вколят прививку, ты можешь склеить ласты, если не вколят то останешься живым.
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С чего вдруг? Осенью пачками мёрли. Еще до вакцинации.
3.08.2021 16:20
- гость -
Даже если виной смерти стала вакцинация, об этом будут молчать и "списывать" причину смерти на все что угодно! Лично я уже полностью не верю нашей власти, т.к. эта власть постоянно врет и врет в открытую!
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Власти, конечно, врут. Но имитировать 50% поражение легких ради властей люди еще не научились. У этих людей реально было поражение легких и подтвержденный коронавирус. Это сымитировать в угоду власти не получится.
3.08.2021 16:29
Из Краснодара
Почему не говорят, что им отказали в плановой мед помощи. Гемодиализе? Без прививки? Что семью заставили привиться ?
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На другом сайте пишут, что не в гемодиализе отказали, а в плановой пересадке почки одному из них.
3.08.2021 16:24
- гость -
Лежал в Первой городской на Димитрова. Так мне медсестра дала лекарство соседа, я выпил. Фамилии похожи были. Начал спрашивать, что соседу прописали, не говорят. Могут вместо прививки что-нибудь другое вколоть.
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О, это запросто. Сами с этим сталкивались. Родственники-врачи говорят, всё записывайте за врачами, медсестрами, что вам вкололи, когда. Проверяйте надписи на лек.препаратах, прежде чем вам это вколят или капельницу с этим поставят.
3.08.2021 16:37
- гость -
Вы лично вскрытие делали? Откуда у Вас такие сведения?
3.08.2021 16:24
- гость -
У меня мама болела онкологией, так терапевт умудрилась выписать лекарства которые противопоказаны таким больным. Терапевт знала о ее заболевании, т.к. в карточке было это указано.
- гость -
3.08.2021 16:02
Ксения
А вакцинацию то как прервали? Капельницу отключили?
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Никак не прервали. Это уже журналисты переврали. Вацинировались ЭпиВакКороной, это однокомпонентная синтетическая вакцина.
Вакцинацию прервали-это значит, не стали ставить второй компонент. Эпиваккорона -двух компонентная вакцина "Вектор". Мы с мужем поставили в марте ее. у него сахарный диабет, у меня 3 операции на ногах (тромбоз) ....побочек не было, чувствуем себя отлично. На 42 день сдали тест на антитела, все норм. Живем и не боимся, маски носим в магазинах. Но сыну ставить как то боязно..
Хоть прежде чем что-то писать, пошли бы на сайт лекарственных препаратов росреестра, почитали там инструкции по всем пяти разновидностям вакцин для профилактики коронавирусной инфекции и условиям ее применения а потом бы уже и высказывались, а еще лучше поинтересоваться на основе чего сделано столько вакцин и мозгами поразмыслить, решить задачку для третьего класса в два действия. Кстати, спутника V в списке ЛС для профилактики коронавирусной инфекции нет .........
3.08.2021 17:27
- гость -
Любая вакцина - это НЕ ЛС, чтоб вы знали. И официальное название упомянутой вами вакцины Гам-Ковид-Вак.
Коронавирус бьет адресно (Валентин Катасонов)
ролик этот посмотрите-многое поймёте-эмоции успокоятся ваши и примите то что происходит сейчас.
Бывший коллега 66 лет, который страдает гипертонией в тяжелой форме, ишбс, плюс диабет и надоумился же пойти и поставить прививку, врачи даже и не расспрашивали толком его о хронических заболеваниях, только давление измерили и все, ну вот и вкатили ему. Жена его отказалась от прививки - умная. А он - полный Баран! Недавно его видела, так вроде хорохорится ещё, но видно, что очень тяжело каждый шаг дается, но не признается.