Спектакли и гастроли: в алтайском театре драмы рассказали, как отметят 100-летие

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина начнёт юбилейный – 100 лет – сезон 3 сентября. В учреждении рассказали, что по случаю круглой даты подготовили для зрителей много интересных постановок. Среди режиссёров, которые ставят спектакли к следующему сезону, такие известные молодые специалисты, как лауреат национального фестиваля "Золотая маска" Галина Зальцман и Кирилл Вытоптов. Главным событием сезона обещает быть юбилейный вечер, посвящённый 100-летию театра, который пройдёт в его день рождения – 27 ноября.

Как пояснили в пресс-службе театра, первой премьерой сезона станет спектакль "Непрощённая", подготовка которого была начата в прошлом году к 75-летию Великой Победы, но прервана в связи с введением противоэпидемических ограничительных мер. С 3 августа репетиции спектакля возобновляются. Над постановкой работает режиссёр Евгений Гомоной из Москвы, уже известный барнаульским зрителям по спектаклю "Театральный роман". В главной роли – Екатерина Боярова, в числе занятых также заслуженные артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков.

20 сентября театр станет участником конкурсной программы IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, где представит спектакль Максима Астафьева "И разыгрались же кони в поле..." по прозе Шукшина.

В октябре состоится премьера спектакля режиссёра Кирилла Вытоптова. Пьеса Ивана Антонова "Как я простил прапорщика Кувшинова" из десятки лучших драматических произведений 2018 года, по версии конкурса "Кульминация", теперь пополнит список новой драмы в репертуаре театра. Главную роль музыканта Толика исполнят Дмитрий Плеханов и Максим Пивнев.

В январе 2022 года Дмитрий Огородников из Санкт-Петербурга приступит к репетициям спектакля "Дни нашей жизни" по пьесе Леонида Андреева. В главной роли – Анна Бекчанова. Премьера ожидается в конце января – феврале. Кроме того, в театре планируется и спектакль для детей. Постановкой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Пеппи – длинный чулок" займётся Максим Астафьев.

Столетие театра драмы отметят 27 ноября. До самого конца организаторы не раскроют, что ждёт гостей вечера. Известно только, что главным режиссёром действия является доцент кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИК Анна Вахрамеева.

Также алтайский театр ждут гастроли и другие интересные мероприятия.