"Своих не сдам". Кто продаёт на Алтае поддельные справки о прививках и как за это накажут?

В Барнауле появились первые объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Продавец обещает сделать всё в лучшем виде: с настоящей печатью барнаульской поликлиники и записью на "Госуслугах". Цена вопроса – несколько тысяч рублей. Горожанам, которые убеждены в опасности прививок, такой стартап пришёлся по душе. Они готовы заплатить и убеждены, что продавцы сертификатов делают правое дело, спасая людей от обязательной вакцинации. Юристы и полицейские так не считают и напоминают: за подделку документов можно попасть на штраф или даже лишиться свободы.
Корреспондент amic.ru поговорил с жителями, которые воспользовались новой услугой, и выяснил, сколько стоит сертификат и какие гарантии даёт продавец. А также убедился, что поймать преступников за руку пока очень сложно.
Прививка без личного участия
"Сделаем сертификат COVID-19. С внесением в реестр на "Госуслугах", – гласит текст объявлений, которые множатся возле подъездов многоквартирных домов в Барнауле. Позвонить по указанному номеру не вышло: "бизнесмен" общается только через мессенджеры. Он уверяет, что окажет услугу всего за день, а клиенту почти ничего не нужно делать. Заплатил деньги, сообщил свои данные и жди: через несколько дней на "Госуслугах" появится запись о первой прививке, а ещё через 21 день – о второй. И всё: по документам ты официально вакцинирован.
За незаконную услугу преступники просят шесть тысяч рублей. Если нужен только бумажный сертификат, без записи на "Госуслугах", сделают дешевле – за четыре тысячи. Работает автор объявления только по предоплате.
Подобные предложения уже давно можно найти в Telegram. Стартовал незаконный бизнес в Москве, где обязательную вакцинацию ввели раньше всех. Правда, столичные "предприниматели", начавшие нелегальную торговлю сертификатами, работали и на регионы. Поэтому поддельную справку о прививке можно было получить только с печатью московской больницы. Теперь преступники обещают, что печать будет барнаульская, поэтому вопросов у работодателя не возникнет.
Есть, кстати, в прейскуранте и другие услуги: за несколько тысяч рублей находчивые граждане обещают изготовить медотвод, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител. И уверяют, что ни одна проверка не выявит подделку.
"Своих не сдаём"
Особенно по душе предложение пришлось антипрививочникам. Одна из жительниц Барнаула на условиях анонимности рассказала amic.ru, что на нелегального продавца вышла через знакомых. Сначала девушка сомневалась, стоит ли отдавать четыре тысячи рублей за "какую-то бумажку". Но как только в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, горожанка сразу же воспользовалась незаконной услугой. О содеянном она не жалеет и контактами продавца делиться не хочет.
"Своих не сдаём. Они благое дело делают, от обязательной вакцинации людей спасают. Никто ещё не изучил, что в этой вакцине есть. У меня сейчас самый детородный возраст. Я что, бесплодной должна остаться из-за какого-то укола? А коллега на работе вообще поставил прививку, а через месяц умер. Правда, я его не знаю лично, у нас компания большая. И от чего именно он умер, никто не говорил. Но всё равно страшно. Я так не хочу", – рассказала собеседница.
О том, почему связь вакцины с онкологическими заболеваниями, бесплодием и другими болезнями – пустые мифы, amic.ru уже писал.
При этом ни в какие медучреждения девушке идти не пришлось – она просто отдала деньги, а через несколько дней получила готовый сертификат. "Теперь могу спокойно работать и не париться, а колются пусть другие, кому не страшно", – пояснила она amic.ru.
Есть в Барнауле и те, кто проходит фальшивую вакцинацию через знакомых медиков. Ранее житель Барнаула рассказал amic.ru, что двое его приятелей получили отметку о прививке против COVID-19 в поликлинике, не поставив ни одного укола.
"Человек обратился к врачу в одну из барнаульских поликлиник. "За ручку" медик привёл клиента в прививочный кабинет, где медсестра внесла все данные, но инъекцию вводить не стали. За такую услугу товарищ заплатил две тысячи рублей", – объяснил читатель.
Вакцину, которую якобы "ставят" при оказании незаконной услуги, затем просто списывают.
"Своих сдаём"
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru объяснили, что пока фактов подделки документов в регионе не выявили. Но после появления объявлений полицейские начали проверку. О её результатах в ведомстве обещают сообщить позднее.
В алтайском Минздраве тоже за руку пока никого не поймали, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Жанна Вахлова. Хотя в ведомстве, по её словам, регулярно проводят контрольные закупки: анонимно звонят в поликлиники и предлагают продать сертификат. Пока, рассказали в Минздраве, нечестных медработников не выявили. Но если вдруг такие найдутся, их данные тут же сообщат в полицию, уверяет Вахлова.
"Могу сказать честно: мы своих сдаём. У нас было несколько анонимных обращений по отдельным врачам, которые мы передали в полицию. Конечно, нацеленно проверять все сертификаты и выявлять виновных мы не можем. Во-первых, это работа правоохранительных органов. Во-вторых, на пике третьей волны на отрасли огромная нагрузка. И мы в первую очередь должны помочь людям и побороть пандемию. Сейчас у нас нет столько ресурсов, чтобы каждого ловить за руку", – рассказала представитель Минздрава.
Какими бы настоящими ни казались сертификаты, подделку отличить всегда можно, считает Вахлова. Специалист призывает жителей региона не верить в сказки нелегальных продавцов о том, что правду никто никогда не узнает.
"Организовать такой "бизнес" одному человеку невозможно. Мы легко можем проверить, где человек получил сертификат, в какой поликлинике и за чьей подписью. Кроме того, можем посмотреть по системе талонов, был ли человек в поликлинике и зачем приходил. Даже запись в процедурном кабинете можно проверить. Подделки не пройдут проверку на едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ). И за всё это отвечают совершенно разные сотрудники. Поэтому подделка возможна только тогда, когда есть сговор сразу нескольких лиц. Но прокол где-нибудь обязательно будет. Система так устроена. Если работодатель к нам обратится, мы обязательно проверим подлинность сертификата сотрудника", – рассказала Вахлова.
Самое страшное, по её словам, если "понарошку" поставленную вакцину преступники списывают. Ведь это доза препарата, которая потенциально может спасти одного человека от ковида, его последствий, осложнений и, возможно, летального исхода. Алтайский Минздрав уже провёл в медучреждениях региона разъяснительные беседы. До медиков постарались донести, что участие в подобных схемах – уголовное преступление. И что виновных обязательно найдут.
Как накажут за покупку и продажу липового сертификата?
Продажа ненастоящего сертификата является преступлением по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" и по статье 159 УК РФ "Мошенничество", рассказал amic.ru руководитель юридической компании "Правдазатобой" Александр Кириллов. Покупка, кстати, тоже. Поэтому перед тем, как звонить по номеру в объявлении, помните: если полиция вас поймает, то накажут всех.
"Приобретение поддельного "ковидного паспорта" ничем не отличается от покупки липовой справки, например, для оформления больничного или для получения водительского удостоверения. Если будет установлено, что человек заведомо зная использовал поддельный сертификат, его ждёт уголовная ответственность. Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. За это даже можно сесть в тюрьму сроком до одного года. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет", – объяснил Кириллов.
Важно: даже если документ официальный, но саму прививку вы не поставили, он считается подделкой. Поэтому аргументы продавца о печатях барнаульских поликлиник не будут играть роли, если вы попадётесь.
Есть только один способ получить сертификат о прививке: записаться и прийти на вакцинацию. И денег с вас за это никто не попросит.
Комментарии
спасая людей от обязательной вакцинации
7 % подлежат обязательной вакцинации, даже если они всех спасут, всем вообще должно быть пофиг, это ни на что не повлияет. Будут они привиты или будут спасены это вообще ни о чем
За незаконную услугу преступники просят шесть тысяч рублей. Работает автор объявления только по предоплате.
Хороший бизнес, нашёл 1000 лохов, вот тебе квартира, машина, жизнь удалась)))
Работает автор объявления только по предоплате
Вот и ответ. Потом надо будет бегать, автора искать
6.08.2021 07:40
гость А смысл? А если головой подумать? Сколько симок, сколько новой ненужной информации на следующего клиента обновлять? Хотя вас государство и не так обирает -привыкли. Эти свои, а это мошенники.
медсестра внесла все данные, но инъекцию вводить не стали. За такую услугу товарищ заплатил две тысячи рублей", – в районе знакомые всей семьей за 1 тыс. так "привились"
А потом вот таки "привитые" помирают или тяжело переносят болезнь и все говорят, ну вот видите ваша вакцина не работает.
поймать преступников за руку пока очень сложно...
в районе знакомые всей семьей за 1 тыс. так "привились"
А у них вся семья попадает под обязательную вакцинацию? Как семье не повезло
Так вот откуда берутся привитые заболевшие
Так вот откуда берутся привитые заболевшие
Он получается еще и материальный ущерб производителям наносит. Могут пару миллиардов навесить. Ну если найдут
вряд ли корреспондент на самом деле пообщался с теми, кто купил сертификат.
и я думаю, что сейчас 100% кинут. потому, что будет наказан тот, кто внесет эти данные на Госуслуги (из-за нескольких тысяч рублей?), его имя будет известно, его даже искать не нужно
Ой, да ладно нервничать. Всем денег хватит в этом бизнесе. И тем кто зарабатывает на вакцинации, и тем кто зарабатывает на липовых сертификатах. Даже если бы небыло ковида, его надо было бы придумать, т.к. такие деньги на этом зарабатываются...
Бессмыслица какая-то.
МВД говорят проверить легко и просто: талоны, запись... и т.д. Работодатель обратиться - 100% найдём. Но на данный момент - не выявлено.
В следующем абзаце - Минздрав пару врачей уже сдали, но МВД их за руку не поймали?
Так сдали? И легко и просто? Или?
В статье и комментариях описано +- 10 случаев (парочка слухов есть и в моём окружении) - смело умножаем на 1000? 10000 поддельных сертификатов? Уже просто по статистике хотя бы одного должны были поймать.
Никто никого не ищет?
И, наверное, самый глупый вопрос: зачем работодателю обращаться в МВД с вопросом проверки сертификатов? Ему нужно поставить галочку - 60% привито и продолжить работать и ему фиолетово поддельный сертификат или нет.
зачем работодателю обращаться в МВД с вопросом проверки сертификатов? Ему нужно поставить галочку - 60% привито и продолжить работать и ему фиолетово поддельный сертификат или нет
Логично. Похоже фейк какой-то написали. Интересно, зачем?
Стартовал незаконный бизнес в Москве, где обязательную вакцинацию ввели раньше всех.
Не так. Надо - Стартовал закономерный бизнес в Москве, где незаконную вакцинацию ввели раньше всех
Незаконную вакцинацию раньше всех ввели в Китае и в США. Там она уже дает плоды. И никакой подделки сертификатов. Хотя кто это знает. В Китае наверное точно не подделывают, там и расстрелять могут
В Китае наверное точно не подделывают, там и расстрелять могут
Да и у нас при желании десяточку могут дать
Тут надо различать, если подделал сертификат, это серьезно, а если просто кинул лохов, это ни о чем
Да и у нас при желании десяточку могут дать
У нас штраф
А не ввели бы обязательную вакцинацию и не надо было бы покупать сертификат. Я вот тоже думаю купить такой.
Обязательную вакцинацию ввели для 7 % населения, даже если они все купят, на обстановку это никак не повлияет. Те же кто вводил, теперь лохам и продают
6.08.2021 09:16
- гость -
не трать время и нервы. сразу мне на карту деньги скидывай и все.
если государство регулярно кидает граждан, то почему-бы гражданам не кинуть государство
6.08.2021 09:16
- гость -
Ума нет - покупай.
Главврач "Коммунарки" Денис Проценко:
"Предыдущие эпидемии человечество побеждало с помощью вакцинации. Я не знаю, что сейчас изменилось в понимании многих людей, которые сдержанно к этому пути относятся, или даже негативно. Но с позиции врачей я вижу, что вакцинация - единственный путь преодоления проблемы. Да, вакцинация не гарантирует, что вы не будете инфицированы. Риск заражения предотвращает социальная дистанция, масочный режим. Но вакцинация увеличивает шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения заболевания, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения. Но самое главное, если говорить о пациенте, который сделал прививки: мы понимаем, что у него риски тяжело заболеть ковидом или умереть от него снижаются многократно".
Спрос рождает предложение. Не было бы обязаловки и никто бы не продавал сертификаты. ИМХО
6.08.2021 09:43
гость
Оригинальные у вас представления о том, как "кинуть" государство. Заплатить непонятному чуваку в интернете непонятно за что с неиллюзорным риском либо получить сорок, либо заплатить еще и штраф.
6.08.2021 10:09
- гость -
он уже 3 раза уши обмораживал назло бабушке.
В Китае есть обязаловка, но сертификаты не продают. Тупые наверное, не умеют бабки делать, поэтому у них и экономика такая
Самый большие предложения по продаже сертификатов должны были родиться в Китае, США, Англии и Германии, там несравнимо больше вакцинировано. Но родилось в России, потому что в России живут бизнесмены
...И денег с вас за это никто не попросит.
Вообще-то вакцинация не бесплатная. Отпускная цена, за которую свою продукцию реализует предприятие-производитель, вакцины «Спутник V» составляет 1942 руб. за два компонента. Кто же платит за это??? И чей-же это супер бизнес???
Кто же платит за это???
Может кто сертификаты покупает?
Вместо того чтобы украсть деньги из бюджета, бедные чиновники вынуждены их на вакцину тратить. Наверное решили частично компенсировать убытки, ввели обязательную вакцинацию и стали продавать сертификаты
Все таки развели антипрививочников на бабки. Не мытьем, так катанием
Граждане, а хотите продолжение историй о покупке сертификатов? Прямо из Москвы новость: после продажи поддельного сертификата, продавец на второй день звонит покупателю и предлагает оплатить ему же тысяч 50, но уже за молчание.
Нередко в истории те, кто поначалу шёл вразрез с официозом, впоследствии объявлялись национальными героями или даже святыми. Так что не торопитесь попу рвать на этом поприще, господа "прививочники".
Ну а фиктивно вакцинироваться по объявлению действительно небезопасно. Тут нужно пользоваться исключительно личными связами среди медиков, чтобы выйти на тех святых врачей, которые списывают и выливают вакцину в раковину, вместо того чтобы вколоть её жертве.
6.08.2021 10:30 - это лучше чем быть испытуемым кроликом
6.08.2021 10:32
- гость -
Если бы это было правдой))))
6.08.2021 10:40
911tm
Странное у вас понятие святости. Не святые эти врачи, выливающие вакцину в раковину, а преступники.
6.08.2021 10:47
- гость -
Полностью-то прочитай
6.08.2021 10:45
- гость -
Это УЖЕ правда. Продавцы сертификатов увидели, что гораздо выгоднее шантажировать покупателей подделок - им грозят уголовка и увольнение с работы.
Уже три реальных кейса, когда люди заплатили - они на условиях анонимности поделились этим в твиттере.
6.08.2021 11:11
- гость -
Поделом!
6.08.2021 10:54
- гость -
Все прочитано и понято верно.
6.08.2021 10:26
гость
Вместо того чтобы украсть деньги из бюджета, бедные чиновники вынуждены их на вакцину тратить. Наверное решили частично компенсировать убытки, ввели обязательную вакцинацию и стали продавать сертификаты
Ты тупой? Родственникам чиновников, которые производят вакцину, платят за нее нехилые деньги из бюджета. Не чиновники тратят деньги на вакцину, а из кармана народа платят деньги родне чиновников за непонятно что, произведенное на скорую руку.
Для финансовой помощи своей родне, производящей вакцину, чиновники ввели обязательную вакцинацию.
6.08.2021 12:47
- гость -
Долго думал, чтоб выдать сей "шедевр"? )))
Статья была, ее суть - чем выше образование, тем больше доверия системе.
Среди многих тысяч из выборки - с высшим образованием привито более 40%, со средним - менее 20%.
По антипрививочникам, соответственно, процент наоборот - люди без образования опираются лишь на мнение друзей, знакомых и тиктоков, а не на научные материалы, им не хватает эрудиции и широты мышления, поэтому среди необразованных людей отрицающих прививку много больше, чем среди людей с высшим образованием.
6.08.2021 12:58
- гость -
Как раз всё полностью наоборот!!!
6.08.2021 13:07
- гость -
Тебе статистику дают, а ты опять свою точку зрения пихаешь.
Это как учитель тебе говорит 2Х2=4, а ты ему - нет, как раз наоборот.
Ну и как с такими как ты разговаривать? Вы же аргументов не слушаете...
6.08.2021 13:07
- гость -
Ну тешьте, тешьте себя подобными мыслями)))
6.08.2021 12:47
- гость -
а с чего вы взяли что на скорую руку, забугорные дельцы готовились к операции пандемия с 2008-2009 года... за 10 лет смогли подготовиться...
6.08.2021 12:47
- гость -
Ты тупой? Родственникам чиновников, которые производят вакцину, платят за нее нехилые деньги из бюджета. Не чиновники тратят деньги на вакцину, а из кармана народа платят деньги родне чиновников за непонятно что, произведенное на скорую руку.
Для финансовой помощи своей родне, производящей вакцину, чиновники ввели обязательную вакцинацию
Ты тупая? Чиновники у тебя, чуда в перьях, могут из кармана, то есть из бюджета, взять просто так, не заморачиваясь производством никаких вакцина, плевать они хотели на эти вакцины. А тут они вынуждены производить и бесплатно колоть, все это те самые деньги, которые они могли у тебя тупого, просто взять и положить в свой карман. Для финансовой помощи своей родне, производящей вакцину, чиновники ввели обязательную вакцинацию и начали тебе, идиоту, продавать сертификаты
6.08.2021 12:47
- гость -
Ты тупой? Родственникам чиновников, которые производят вакцину, платят за нее нехилые деньги из бюджета. Не чиновники тратят деньги на вакцину, а из кармана народа платят деньги родне чиновников за непонятно что, произведенное на скорую руку.
Для финансовой помощи своей родне, производящей вакцину, чиновники ввели обязательную вакцинацию
Ты тупой? Американские родственникам чиновников, которые производят вакцину, платят за нее нехилые деньги из бюджета США. Не американские чиновники тратят деньги на вакцину, а из кармана американского народа платят деньги родне американских чиновников за непонятно что, произведенное на скорую руку.
Для финансовой помощи своей родне, производящей вакцину, американские чиновники уже вакцинировали 60 % тупых американцев
6.08.2021 12:58
- гость -
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Не наоборот, но перевернуть можно)))
По той же статистики люди с высшем образованием занимают более высокооплачиваемые должности.
В связи с этим:
Во-первых: Чуть больше боятся потерять эту должность.
Во-вторых: Большая зарплата - больше возможностей отдыхать за границей. Куда без прививки выехать теперь сложно.
Вариант?
6.08.2021 13:12
- гость -
Тебе статистику дают, а ты опять свою точку зрения пихаешь.
Мухлёж дают!
А у них вся семья попадает под обязательную вакцинацию? Как семье не повезло
Решили всей семьей на отдых рвануть. Теперь даже по России местами требуют прививку.
6.08.2021 13:12
- гость -
Это как учитель тебе говорит 2Х2=4, а ты ему - нет, как раз наоборот.
Ну в средние века старичок-инквизитор тоже пытался убедить вольнодумцев, что Земля плоская и на трёх китах... В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и врач.
6.08.2021 14:21
- гость -
В психиатрии ведь как - кто первым халат надел, тот и врач.
Совершенно верно!
Ржиться Рож
Овёс Овсится
Психбольница Психбольнится
6.08.2021 12:52
- гость -
Вообще не думал. Да и не думаю никогда.
6.08.2021 14:40
- гость -
Понятно. Думать-то нечем.