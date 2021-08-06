"Своих не сдам". Кто продаёт на Алтае поддельные справки о прививках и как за это накажут?

В Барнауле появились первые объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Продавец обещает сделать всё в лучшем виде: с настоящей печатью барнаульской поликлиники и записью на "Госуслугах". Цена вопроса – несколько тысяч рублей. Горожанам, которые убеждены в опасности прививок, такой стартап пришёлся по душе. Они готовы заплатить и убеждены, что продавцы сертификатов делают правое дело, спасая людей от обязательной вакцинации. Юристы и полицейские так не считают и напоминают: за подделку документов можно попасть на штраф или даже лишиться свободы.

Корреспондент amic.ru поговорил с жителями, которые воспользовались новой услугой, и выяснил, сколько стоит сертификат и какие гарантии даёт продавец. А также убедился, что поймать преступников за руку пока очень сложно.

Прививка без личного участия

"Сделаем сертификат COVID-19. С внесением в реестр на "Госуслугах", – гласит текст объявлений, которые множатся возле подъездов многоквартирных домов в Барнауле. Позвонить по указанному номеру не вышло: "бизнесмен" общается только через мессенджеры. Он уверяет, что окажет услугу всего за день, а клиенту почти ничего не нужно делать. Заплатил деньги, сообщил свои данные и жди: через несколько дней на "Госуслугах" появится запись о первой прививке, а ещё через 21 день – о второй. И всё: по документам ты официально вакцинирован.

За незаконную услугу преступники просят шесть тысяч рублей. Если нужен только бумажный сертификат, без записи на "Госуслугах", сделают дешевле – за четыре тысячи. Работает автор объявления только по предоплате.

Подобные предложения уже давно можно найти в Telegram. Стартовал незаконный бизнес в Москве, где обязательную вакцинацию ввели раньше всех. Правда, столичные "предприниматели", начавшие нелегальную торговлю сертификатами, работали и на регионы. Поэтому поддельную справку о прививке можно было получить только с печатью московской больницы. Теперь преступники обещают, что печать будет барнаульская, поэтому вопросов у работодателя не возникнет.

Есть, кстати, в прейскуранте и другие услуги: за несколько тысяч рублей находчивые граждане обещают изготовить медотвод, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител. И уверяют, что ни одна проверка не выявит подделку.

"Своих не сдаём"

Особенно по душе предложение пришлось антипрививочникам. Одна из жительниц Барнаула на условиях анонимности рассказала amic.ru, что на нелегального продавца вышла через знакомых. Сначала девушка сомневалась, стоит ли отдавать четыре тысячи рублей за "какую-то бумажку". Но как только в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, горожанка сразу же воспользовалась незаконной услугой. О содеянном она не жалеет и контактами продавца делиться не хочет.

"Своих не сдаём. Они благое дело делают, от обязательной вакцинации людей спасают. Никто ещё не изучил, что в этой вакцине есть. У меня сейчас самый детородный возраст. Я что, бесплодной должна остаться из-за какого-то укола? А коллега на работе вообще поставил прививку, а через месяц умер. Правда, я его не знаю лично, у нас компания большая. И от чего именно он умер, никто не говорил. Но всё равно страшно. Я так не хочу", – рассказала собеседница.

О том, почему связь вакцины с онкологическими заболеваниями, бесплодием и другими болезнями – пустые мифы, amic.ru уже писал.

При этом ни в какие медучреждения девушке идти не пришлось – она просто отдала деньги, а через несколько дней получила готовый сертификат. "Теперь могу спокойно работать и не париться, а колются пусть другие, кому не страшно", – пояснила она amic.ru.

Есть в Барнауле и те, кто проходит фальшивую вакцинацию через знакомых медиков. Ранее житель Барнаула рассказал amic.ru, что двое его приятелей получили отметку о прививке против COVID-19 в поликлинике, не поставив ни одного укола.

"Человек обратился к врачу в одну из барнаульских поликлиник. "За ручку" медик привёл клиента в прививочный кабинет, где медсестра внесла все данные, но инъекцию вводить не стали. За такую услугу товарищ заплатил две тысячи рублей", – объяснил читатель.

Вакцину, которую якобы "ставят" при оказании незаконной услуги, затем просто списывают.

"Своих сдаём"

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru объяснили, что пока фактов подделки документов в регионе не выявили. Но после появления объявлений полицейские начали проверку. О её результатах в ведомстве обещают сообщить позднее.

В алтайском Минздраве тоже за руку пока никого не поймали, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Жанна Вахлова. Хотя в ведомстве, по её словам, регулярно проводят контрольные закупки: анонимно звонят в поликлиники и предлагают продать сертификат. Пока, рассказали в Минздраве, нечестных медработников не выявили. Но если вдруг такие найдутся, их данные тут же сообщат в полицию, уверяет Вахлова.

"Могу сказать честно: мы своих сдаём. У нас было несколько анонимных обращений по отдельным врачам, которые мы передали в полицию. Конечно, нацеленно проверять все сертификаты и выявлять виновных мы не можем. Во-первых, это работа правоохранительных органов. Во-вторых, на пике третьей волны на отрасли огромная нагрузка. И мы в первую очередь должны помочь людям и побороть пандемию. Сейчас у нас нет столько ресурсов, чтобы каждого ловить за руку", – рассказала представитель Минздрава.

Какими бы настоящими ни казались сертификаты, подделку отличить всегда можно, считает Вахлова. Специалист призывает жителей региона не верить в сказки нелегальных продавцов о том, что правду никто никогда не узнает.

"Организовать такой "бизнес" одному человеку невозможно. Мы легко можем проверить, где человек получил сертификат, в какой поликлинике и за чьей подписью. Кроме того, можем посмотреть по системе талонов, был ли человек в поликлинике и зачем приходил. Даже запись в процедурном кабинете можно проверить. Подделки не пройдут проверку на едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ). И за всё это отвечают совершенно разные сотрудники. Поэтому подделка возможна только тогда, когда есть сговор сразу нескольких лиц. Но прокол где-нибудь обязательно будет. Система так устроена. Если работодатель к нам обратится, мы обязательно проверим подлинность сертификата сотрудника", – рассказала Вахлова.

Самое страшное, по её словам, если "понарошку" поставленную вакцину преступники списывают. Ведь это доза препарата, которая потенциально может спасти одного человека от ковида, его последствий, осложнений и, возможно, летального исхода. Алтайский Минздрав уже провёл в медучреждениях региона разъяснительные беседы. До медиков постарались донести, что участие в подобных схемах – уголовное преступление. И что виновных обязательно найдут.

Как накажут за покупку и продажу липового сертификата?

Продажа ненастоящего сертификата является преступлением по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков" и по статье 159 УК РФ "Мошенничество", рассказал amic.ru руководитель юридической компании "Правдазатобой" Александр Кириллов. Покупка, кстати, тоже. Поэтому перед тем, как звонить по номеру в объявлении, помните: если полиция вас поймает, то накажут всех.

"Приобретение поддельного "ковидного паспорта" ничем не отличается от покупки липовой справки, например, для оформления больничного или для получения водительского удостоверения. Если будет установлено, что человек заведомо зная использовал поддельный сертификат, его ждёт уголовная ответственность. Такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. За это даже можно сесть в тюрьму сроком до одного года. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет", – объяснил Кириллов.

Важно: даже если документ официальный, но саму прививку вы не поставили, он считается подделкой. Поэтому аргументы продавца о печатях барнаульских поликлиник не будут играть роли, если вы попадётесь.

Есть только один способ получить сертификат о прививке: записаться и прийти на вакцинацию. И денег с вас за это никто не попросит.