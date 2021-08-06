На Алтае таможенники пресекли контрабанду белого нефрита почти на 400 млн рублей

Алтайские пограничники совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни пресекли вывоз 6,5 тонны нелегально добытого нефрита в месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня с территории России через Казахстан ликвидировали, сообщили в пресс-службе таможни.
Грузовик с нефритом остановили на автомобильном пункте пропуска "Михайловка" на границе с Казахстаном. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Мужчина специально поехал таким маршрутом, чтобы запутать следы.
"Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили вывоз", – сказано в сообщении.
Средняя цена по рынку такой партии — около 393 млн рублей. В отношении 50-летнего жителя Иркутска, перевозившего груз, возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 226.1 УК РФ ("Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов"). При этом работал мужчина не один: к пресечённой контрабанде также причастны его коллеги из Иркутска, которые неоднократно поставляли минерал в Китай.
Комментарии
Хорошо, что этот нефрит останется в России и ещё послужит нуждам страны
Дело возбудили против перевозчика, а владелец груза и продавец в стороне - замечательно просто. Перевозчик наверняка еще и опытный знаток камня
Отмазка водилы "что погрузили то и везу" больше не работает что ли?
Растаскивают Россию по кусочкам, прут всё: лес, нефть, газ, драг. металлы и камни. А народу кушать не на что. Кто виноват и что делать?
Продать эти камни в Китай, получить за них реальные
40020 млн рублей, да купить на эти деньги что-нибудь для медицины.
Какова дальнейшая судьба изъятых булыжников? Хоть копейка упадет в карман государства от их реализации?
Всю страну раздербанили уже.
400 миллионов изъять в пользу государства и народа.
перевозчиков и продавца на нары, ущерб стране возмещать в указанной сумме.
китайцам покупателям запретить въезд в россию.