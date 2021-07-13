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Шубенков и не только. Кто из спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио от Алтайского края

, ИА "Амител"
Главные летние соревнования были отложены на год из-за ковида

Четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев. О том, какие шансы у них есть на олимпийские награды, – в материале amic.ru.

Ирина Андреева. Гребля на байдарках и каноэ

Ирина Андреева выступит на Олимпиаде в лодке каноэ в личных соревнованиях на дистанции 200 м и в паре с Олесей Ромасенко из Краснодара на дистанции 500 м. Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 Андреева специализируется в одиночном и парном спринте. Путёвку на Олимпиаду девушка заработала в последний день чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 20 по 22 июня в Москве. Андреева вместе с Ромасенко завоевали золото на дистанции 500 м в каноэ-двойках. Эксперты не считают Андрееву безусловным фаворитом в тех дисциплинах, в которых она заявлена на Олимпиаду, но при этом считают, что медаль ей всё же может достаться.

Ирина Андреева родилась 26 сентября 1994 года в Москве. Выступает за сборную России с 2013 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр чемпионата мира, победитель юниорских мировых и европейских первенств, победительница национальных и молодёжных регат. За Алтайский край Андреева стала выступать с весны 2018 года. При этом в параллельном зачёте она также приносила очки Москве, но основным регионом для неё считается Алтай.

В своё время Андрееву и ещё ряд титулованных спортсменов пригласили для дальнейшего развития гребли в сибирский регион. Согласно программе развития гребли в Алтайском крае, на период с 2014 по 2020 год региону необходимо было иметь своего участника Олимпийских игр 2020. С приглашением "варягов" эта задача была выполнена.

Сергей Шубенков. Лёгкая атлетика

Сергей Шубенков в особых представлениях не нуждается. Уроженец Барнаула специализируется в беге на 110 м с барьерами. В 2015 году становился чемпионом мира, ещё трижды выигрывал чемпионат Европы. Является автором российского рекорда на своей любимой дистанции: он преодолел 110 м за 12,92 секунды. Кроме того, Сергей Шубенков – единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м.

В Токио он побежит свою коронную дистанцию. Отметим, долгое время было неизвестно, поедет ли барнаульский спортсмен на Олимпиаду. Ещё в январе в СМИ появились сообщения, что якобы в пробе Сергея Шубенкова были обнаружены запрещённые препараты из списка WADA. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела не мог обнародовать детали. 21 июня с Сергея были сняты все обвинения и он смог прояснить ситуацию: Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки для трёхмесячного сына. Мельчайшие частицы остались в столе и на руках Сергея и стали причиной положительного допинг-теста. Вскоре после того как инцидент был исчерпан, ИААФ предоставил Шубенкову нейтральный статус, необходимый россиянину для поездки на Олимпиаду. Шубенков вошёл в число 10 российских легкоатлетов, кто получил возможность выступить в Токио.

Сергей почти не участвовал в соревнованиях в последнее время, поэтому объективно рассуждать о его шансах и перспективах сложно. В начале июля Шубенков начал международный сезон с третьего места на турнире в Венгрии. При этом алтайский спортсмен не выступал за границей почти два года. Вероятнее всего, нынешняя Олимпиада станет последней в карьере Шубенкова, в октябре ему исполнится 31 год. Поддерживать высокие результаты для спринтеров с возрастом становится всё труднее. Следующая Олимпиада пройдёт в Париже в 2024 году, когда Шубенкову исполнится почти 34 года. Кроме того, не исключено, что сам Сергей в случае успешного выступления в Токио не захочет продолжать международную карьеру.

В коллекции наград Шубенкова есть титулы чемпиона мира и чемпиона Европы. Единственная Олимпиада, в которой он участвовал (Лондон, 2012 год), медалей ему не принесла.

Сергей Каменский. Пулевая стрельба

34-летний бийчанин Сергей Каменский представит Алтайский край и страну на Олимпийских играх в трёх дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трёх положений. Напомним, именно последний вид принёс Каменскому серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, в послужном списке Каменского титулы чемпиона мира и Европы. Бийчанин считается одним из самых титулованных спортсменов в российской сборной по стрельбе и реальным претендентом на награды токийской Олимпиады.

Ильяс Куркаев. Волейбол

Также в Олимпиаде от Алтайского края примет участие 27-летний волейболист Ильяс Куркаев. Он занимался в бийском спортклубе "Зелёный клин" с тренером Еленой Бочкарёвой. С 2010 года Куркаев жил в Барнауле и тренировался в СДЮШОР по волейболу "Заря Алтая" у Сергея Маркова. В январе 2012 года его пригласили в новосибирский "Локомотив", где он и играет до сих пор (лишь сезон-2015/16 Куркаев провёл в "Енисее"). В составе "железнодорожников" Куркаев выигрывал чемпионат страны, в составе сборной России, за которую Ильяс выступает с 2015 года, стал победителем Универсиады, Лиги наций и чемпионата Европы.

Для отечественных волейболистов, учитывая высокий уровень конкуренции среди сборных и выросший уровень команд, попадание в тройку призёров будет отличным результатом.

Всего в списке Олимпийского комитета России для поездки в Токио значится 335 человек. В сборной России представлено 49 регионов из 85. Больше всего атлетов из Москвы и Санкт-Петербурга – 91 и 33 соответственно. В топ-10 есть также Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Самарская области.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

13.07.2021 08:37
- гость -

Вроде запретили в токио

13.07.2021 09:00
69

Нет у него перспектив

13.07.2021 09:05
- гость -

а они точно все от алтайского края, а не от "нейтрального" ?

13.07.2021 09:08
Не стыдно !!!

Откройте Википедию, там про Андрееву и Алтайский край близко ни чего нет

Российская гребчиха-каноистка, выступает за сборную России с 2013 года. Бронзовая призёрша чемпионата Европы, чемпионка юниорских мировых и европейских первенств, победительница национальных и молодёжных регат. На соревнованиях представляет город Москву.

13.07.2021 09:15
- гость -

Олимпиада это устаревшее не зрелищное действо. В интернете полно новых придуманных видов спорта которые мегаинтересны - футбол на велосипедах, битвы роботов, паркурные салочки, забеги задом - куча всего. При этом мало того что это зрелищно еще и как правило без разницы - под допингом ты будешь или нет. Допинг не играет никакой роли.

13.07.2021 09:33
гость 22

Удачи, ребята!

13.07.2021 09:43
- гость -

Стесняюсь спросить, а кому интересны его скачки через скамейки, если есть таковые объясните что там зрелищного? Только без хамства. Когда то Раневская сказала что извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду. Любопытно чтобы она сказала о футболе на велосипедах.

13.07.2021 09:43
- гость -

в состав сборной России на летние Олимпийские игры

я так понимаю нейтральный статус с спортсменов от РФ уже сняли...

13.07.2021 10:18
- гость -

13.07.2021 09:43
- гость -
Зрелищность - это давольно условно, для всех.
Стендовую стрельбу или бадминтон смотрите?
Просто люди занимаются профессионально спортом и раз в четыре года определяют кто лучше.
Для кого-то и "дом2" зрелищность

13.07.2021 10:36
М

На 27 июня 2021 нейтральный статус 10 легкоатлетов так и не снят и скорей всего останется.
Спортивная карьера Шубенкова заканчивается. Интересно что перевесит у него с годами: личная гордость и самолюбие что он даже под белым флагом но пролез на Олимпиаду, или всё-таки чувство позора перед страной и несломившимися коллегами за то что он сделал?
С годами (хоть и не всегда и не для всех) но происходит переоценка ценностей.

13.07.2021 10:36
- гость -

Просто люди занимаются профессионально спортом и раз в четыре года определяют кто лучше.

а я-то думал оне за деньги)))

13.07.2021 11:07
- гость -

13.07.2021 09:43
- гость -

а кому интересно когда обожратые допингом чуваки бегут по прямой линии? При этом рекорды уже не бьются а если бьются то тысячные доли секунд

13.07.2021 11:29
- гость -

13.07.2021 10:36
- гость -
Ни чего страшного!
Ограниченное мышление - не порок

13.07.2021 11:30
- гость -

13.07.2021 10:36
Вы за границу, с флагом ездите ???

13.07.2021 11:37
- гость -

Олимпиада - это спортивные достижения стран, а не отдельных представителей. Отдельные представители пусть на чемпионате европы или мира выступают.

13.07.2021 11:56
- гость -

13.07.2021 10:36
М

Сергей упорно шел к своей цели и достоин выступить на Олимпиаде. Не сомневайтесь, у него есть и будет, что ценить и о чем вспоминать. А что сделали и чего добились вы?

13.07.2021 13:11
М

13.07.2021 11:56
Как спортсмен не спорю Сергей большой молодец и трудяга. Да и как человек он наверное он хороший. Но как гражданин своей страны, на которого смотрят миллионы (в отличие от меня) сограждан в т.ч. подрастающее поколение он добился унижения нашей страны в глазах мировой общественности. Так как принятие унижения отдельными спортсменами даёт Западу повод продолжить и даже усугубить санкции. И это не только изъятие раннее завоеванных медалей, это отношение к России вцелом по всем направлениям. Большой спорт - это информационная война. И здесь нечего пенять на компрадоров в минспорте или еще где. От каждого зависит решение по его мировоззрению и системе ценностей. Как говорят юристы незнание не освобождает от ответственности.

13.07.2021 13:15
АБОРИГЕН

13.07.2021 10:36
М
Ты что несёшь, чудо? Именно эта страна, которую он представляет, только и делает что позорится и подставляет своих же спортсменов.
Чувство позора тут должны испытывать спортивные чиновники, функционеры и российская власть, но у них нет ни совести, ни стыда.

13.07.2021 13:35
- гость -

13.07.2021 11:56
- гость -


Сергей упорно шел к своей цели и достоин выступить на Олимпиаде. Не сомневайтесь, у него есть и будет, что ценить и о чем вспоминать. А что сделали и чего добились вы?-------------------А кому они нужны эти самые его достижения? Лучше всех через скамейки прыгать, к примеру это вам ни какого нибудь безнадежно больного человека на ноги поставить. По мне так профессиональные спортсмены это те же паразиты, никакой пользы обществу от них нет совершенно, только жрут в три горла, с наших налогов кстати. Придет время и спросят такого вот спортсмЭна, ты что на земле делал, я лучше всех прыгал, бегал, дальше всех молот, ядро бросал. Ну да это достижение, а можно еще дальше всех плевать вишневыми косточками или пива выпить!!!!

13.07.2021 13:43
М

13.07.2021 13:15
Боря, еще раз прочитай последние 2 предложения. Почему выступать под белым флагом было неприемлемо для советских спортсменов, почему сейчас немыслимо для американских спортсменов?
У нас есть прецеденты когда отдельные спортсмены отказывались это и Никита Крюков и Ольга Граф, и Медведева сделала официальное заявление. И команда боксеров. Все и каждый олимпийский спортсмен на передовой информационного фронта. Даже просто правильные слова много значат.

13.07.2021 13:48
- гость -

13.07.2021 13:35
- гость -
"а можно еще дальше всех плевать вишневыми косточками или пива выпить!!!!"
___________________________________________________________________
Похоже, вы в плевании косточками и употреблении пивка лучше всех разбираетесь)

13.07.2021 13:51
- гость -

Успехов Сергею и всем российским спортсменам на Олимпиаде!
Для М: и под нейтральным флагом они все равно остаются представителями России!

13.07.2021 14:38
М

Да конечно всё равно наши, кто ж спорит. И я зла не держу на Сергея. Скорее печалька у меня. Ведь это общая наша беда, одно на всех испытание, которое нам должно пройти чтобы выйти из него и мудрее и сильнее. Причем мудрее важнее))

13.07.2021 15:56
- гость -

Выступают все легкоатлеты от России в нейтральном статусе, а виноват один Шубенков.

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