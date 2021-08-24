27 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 27 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заболевшие распределились так: Майминский район – 6, Шебалинский район – 6, Горно-Алтайск – 5, Кош-Агачский район – 3, Турочакский район – 2, Чемальский район – 2, Чойский район – 2, Улаганский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 474 заражения COVID-19. При этом выздоровел 18 971 пациент, в том числе 39 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 338 человек с подтверждённым заболеванием.