Такой день. Подъездный вор в Барнауле и подростки-убийцы в Бийске

Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы подростков, обвиняемых в убийстве жителя Бийска. По данным следствия, ночью 20 августа 2021 года в одном из парков города Бийска 13-летний и 15-летний подростки распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого несовершеннолетние избили взрослого человека. Он скончался от полученных травм.

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на то, что неизвестный мужчина срезает провода и камеры видеонаблюдения в подъездах. В одном из домов он обрезал кусок провода, но камера зафиксировала правонарушение.

Юные футболисты барнаульского "Динамо" выиграли финал сибирского этапа первенства России среди команд спортшкол 2008 года рождения и вышли во всероссийский финал. Турнир проходил с 22 по 27 августа на стадионе барнаульской СШОР Алексея Смертина.

Скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" станут курсировать чаще с 5 сентября. Для удобства пассажиров 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря скорые пригородные поезда "Просторы Алтая" совершат дополнительные рейсы.

С шиком, блеском и красной ковровой дорожкой открылась в Барнауле выставка в честь юбилея театра драмы. Актёры устроили настоящее театральное дефиле и представили стенды с эскизами костюмов, декорациями и фотографиями спектаклей. "Всё, что видит зритель на сцене, сделано нашими мастерами. И хотелось показать – от эскиза до воплощения – как это происходит", – отмечает директор театра Любовь Березина. Всего в экспозиции представлены 20 стендов с лучшими из лучших спектаклей за последние 10 лет, все они есть в репертуаре.