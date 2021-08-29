34 новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

В Республике Алтай за сутки зафиксировали 34 заболевших COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 20 652.

Новые заражённые распределились следующим образом: Усть-Коксинский район – 7, Майминский и Усть-Канский районы – по 6, Горно-Алтайск – 5, Онгудайский, Улаганский, Чойский и Чемальский районы – по 2, Кош-Агачский иТурочакский районы – по 1.

За сутки выздоровели 39 пациентов. По данным на 29 августа, за весь период в регионе выздоровели 19 212 человек.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 346 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 399 – от COVID-19, 47 – по иным причинам.