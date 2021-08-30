В Барнауле оштрафовали организатора концерта Ольги Бузовой

В Барнауле организатора шоу Ольги Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей. Причиной стало проведение концерта певицы в ТЦ Galaxy с нарушением антиковидных требований.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю, после выступления в отношении организатора – юрлица "Алькор и Ко" (компания "Л'Этуаль") – провели административное расследование.
Выявив нарушение, материалы дела передали в Железнодорожный районный суд Барнаула.
"Алькор и Ко" было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Напомним, посмотреть на Ольгу Бузову в ТРЦ Galaxy 24 апреля 2021 года пришли сотни людей, которые заняли все три этажа торгового центра. В Барнаул Бузова тогда приехала для того, чтобы провести промоакцию, которую устраивала сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л'Этуаль".
Комментарии
а где эти проверяющие были, когда это шоу проводилось? всем было понятно, что это нарушение
Да, деградируют жители Баранаула. Ходить смотреть на это....
Если что-то запрещено, то за некоторую сумму денег можно. А иначе бы правоохранительные органы предотвратили это "нарушение"
Когда нет политической составляющей, то сразу всё лояльно: ни обысков вам, ни арестов.
И на ЭТО еще и ходят? Полнейшее обыдление, деградация народа.
Есть у нее маска, просто на грудь сползла
Л'Этуаль на этой акции гораздо больше заработало, и эти 300т.р. штрафа для них окажутся незаметны.
А я очень люблю Олю. Олю Бузову. Даже портрет имею и две кассеты с песнями.
Оно ещё и поёт?
Даже портрет имею - фу, бессовестный.
Если предотвращать нарушения , то штрафовать будет некого.
А главная цель капитализма(ну или органов) это прибыль.
на квн вчера отожгли:
мозги как у рака, а щука мнит себя лебедью
Ну, кто еще будет спорить, что на на пандемии не зарабатывают деньги и это не бизнес?
300 тысяч штрафных, а сколько по России оштрафовали! Деньги из воздуха! Чиновники отчитаются о пополнении бюджета!
а за развращение и понижение уровня IQ среди молодежи штрафа не положено?
надо со всем этим смириться, дабы не откинуть копыты от психихоза. повесить фотографию О.БУЗАвой на стеночку и два раза в день молиться на нее. Чудо, Чудо нас посетило
Бузова? А кто это? Певица?! Это отстой а не певица!