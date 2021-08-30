В Барнауле оштрафовали организатора концерта Ольги Бузовой

В Барнауле организатора шоу Ольги Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей. Причиной стало проведение концерта певицы в ТЦ Galaxy с нарушением антиковидных требований.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Алтайскому краю, после выступления в отношении организатора – юрлица "Алькор и Ко" (компания "Л'Этуаль") – провели административное расследование.

Выявив нарушение, материалы дела передали в Железнодорожный районный суд Барнаула.

"Алькор и Ко" было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Напомним, посмотреть на Ольгу Бузову в ТРЦ Galaxy 24 апреля 2021 года пришли сотни людей, которые заняли все три этажа торгового центра. В Барнаул Бузова тогда приехала для того, чтобы провести промоакцию, которую устраивала сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л'Этуаль".