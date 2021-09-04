Врач предсказал новый пик заболеваемости ковидом в России

Пики заболеваемости коронавирусом будут происходить один-два раза в год. При этом очередное ухудшение эпидобстановки может случиться уже через три-четыре недели, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью "Парламентской газете".
Ситуация, по его словам, должна будет стабилизироваться к середине – концу декабря.
"Зиму, скорее всего, перенесём более или менее нормально, а весной всё будет зависеть от того, насколько вирус мутирует", – пояснил медик.
При этом Тимаков усомнился в том, что вакцинация существенно повлияет на эти процессы. Поскольку процент вакцинированных сейчас минимален, то и контролировать это с таким показателем сложно, считает он.
"От повторного всплеска заболеваний мы, скорее всего, не защищены", – заключил инфекционист.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что уже осенью Россия может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. При этом развитие эпидситуации во многом будет зависеть от позиции граждан.
Всего за время пандемии в России выявили более 6,9 млн заболевших COVID-19, из них 6,2 млн пациентов вылечились, 185 тысяч – скончались.
Комментарии
Не от позиции граждан, а от позиции властей. Необходимо минимизировать пересечение границ, но наши соотечественники, хотят вкусить "красивой жизни" на курортах Турции и до них не достучаться.
Врач предсказал - профессионалы закончились, остались предсказатели)))
Тимаковы, Мясниковы... Ничего не сбывается и опять предсказывают. У них там крыша едет у всех поголовно?
4.09.2021 11:02
- гость -
Необходимо минимизировать пересечение границ
Беда в том что этим не спастись.
Во время испанки в первую мировую много летали в Турцию?
А во время многих других предыдущих пандемий? Чума, оспа, холера, и не по разу...
Все равно растаскивается, разве что с меньшей скоростью.
Карантин сразу не сделали, чтобы пресечь ковид на корню, боялись за экономику. Когда выбор стоит между жизнями людей и деньгами, в малоразвитых странах выбирают деньги
4.09.2021 11:02
- гость -
Не от позиции граждан, а от позиции властей. Необходимо минимизировать пересечение границ, но наши соотечественники, хотят вкусить "красивой жизни" на курортах Турции и до них не достучаться.
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Мы отдыхали в Турции в этом году. Привитые, в общественных местах надевали маски, старались больше находиться на свежем воздухе, на море, а не в помещениях.
Приехали здоровые, уехали здоровые.
А многие никуда не уезжают, но и не прививаются, и маски не носит. Вот они и разносят заразу.