Врач предсказал новый пик заболеваемости ковидом в России

Пики заболеваемости коронавирусом будут происходить один-два раза в год. При этом очередное ухудшение эпидобстановки может случиться уже через три-четыре недели, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью "Парламентской газете".

Ситуация, по его словам, должна будет стабилизироваться к середине – концу декабря.

"Зиму, скорее всего, перенесём более или менее нормально, а весной всё будет зависеть от того, насколько вирус мутирует", – пояснил медик.

При этом Тимаков усомнился в том, что вакцинация существенно повлияет на эти процессы. Поскольку процент вакцинированных сейчас минимален, то и контролировать это с таким показателем сложно, считает он.

"От повторного всплеска заболеваний мы, скорее всего, не защищены", – заключил инфекционист.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что уже осенью Россия может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. При этом развитие эпидситуации во многом будет зависеть от позиции граждан.

Всего за время пандемии в России выявили более 6,9 млн заболевших COVID-19, из них 6,2 млн пациентов вылечились, 185 тысяч – скончались.