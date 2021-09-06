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Инфекционист спрогнозировал сроки отступления коронавируса

, ИА "Амител"
Евгений Тимаков рассказал, что новые подъёмы заболеваемости стоит ожидать осенью и весной
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Следующие подъёмы коронавируса произойдут осенью и весной, а отступление инфекции случится через полтора-два года. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков на Первом канале.

"Но это не означает, что эти полтора-два года нужно жить в страхе", – цитирует его ТАСС.

Ранее Евгений Тимаков рассказал, что пики заболеваемости коронавирусом будут случаться один-два раза в год. При этом очередное ухудшение эпидобстановки может произойти в России уже через три-четыре недели.

За время пандемии в России выявили более 7 млн заболевших COVID-19, из них 6,2 млн пациентов выздоровели, 187 тысяч человек скончались.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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