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Среди жителей регионов Алтая вырос спрос на ипотеку в ВТБ

, ИА "Амител"
С начала года свои жилищные условия смогли улучшить более 4,5 тысячи семей  
Фото: bashinform.ru

Фото: bashinform.ru

Жители Алтайского края и Республики Алтай за восемь месяцев 2021 года оформили в ВТБ около 4,6 тысячи ипотечных сделок на 8,7 миллиарда рублей. Это на 18% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране банк выдал за это время почти 700 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.

По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объём продаж ипотеки на российском рынке может достигнуть рекордных 5 триллионов рублей. С начала года продажи в российских банках уже превысили 3,5 триллиона рублей, увеличившись к январю-августу прошлого года на 62%.

"Осенью для ипотеки начинается традиционный "высокий сезон", и с учётом среднего объёма выдач минимум 400 миллиардов рублей в месяц у рынка есть все шансы поставить исторический рекорд 5 триллионов рублей продаж по итогам 2021 года", – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В августе выдачи ипотеки в России, по предварительным данным, составили 445 миллиардов рублей. Это на 13% выше значений прошлого августа и сопоставимо с показателями июля текущего года. Клиенты ВТБ в последний месяц лета провели сделки на 86,5 миллиарда рублей, на 14% выше результата за аналогичный период 2020 года. В Алтайском крае и Республике Алтай ВТБ выдал более 1,1 миллиарда рублей, что на 18% выше августа прошлого года.

Спрос на ипотеку с господдержкой в августе сохранился на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объём выдач в рамках программы сократился на 64%. При этом спрос сместился в сторону семейной ипотеки, которую с 1 июля могут оформить семьи с одним ребёнком.

"Рекордным месяцем продаж ипотеки в этом году остаётся июнь, когда завершалась льготная госпрограмма в её изначальном виде. Июль и август оказались сопоставимыми по объёму проведённых сделок, но мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям кредитования", – отметил Евгений Дячкин.

Дячкин подчеркнул, что расширенная программа господдержки семей с детьми, сезонные предложения от банков и застройщиков и дисконты при использовании цифровых сервисов поддерживают доступность жилья для населения.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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