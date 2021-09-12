26 новых случаев коронавируса подтвердили в Горном Алтае

26 новых случаев коронавирусной инфекции выявили среди жителей Республики Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 21 051 случая.

Новые случаи распределились так: Усть-Коксинский район – 7, Горно-Алтайск – 5, Турочакский район – 5, Улаганский район – 4, Майминский район – 2, Онгудайский район – 1, Чемальский район – 1, Шебалинский район – 1.

Выздоровели 39 пациентов. По данным на 12 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 911 человек.

За все время в регионе зарегистрировано 370 летальных случаев.