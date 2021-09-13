Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Горном Алтае

В Республике Алтай в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Авария случилась 10 сентября около 11:00 часов в Онгудайском районе на 324-м километре автодороги Ябоган – Туекта.

"Предварительно установлено, что 38-летний житель Усть-Канского района, управляя автомобилем Toyota Caldina, при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, и допустил столкновение с автомобилем Honda Civic Ferio под управлением 28-летнего жителя Кемеровской области", – говорится в сообщении.

Водитель и 61-летняя пассажирка Toyota получили травмы, их доставили в больницу. Автомобилисту при этом потребовалась госпитализация. Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель Honda.

В отношении водителя Toyota вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ "Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения".