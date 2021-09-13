Экс-зампреда правительства Республики Алтай осудят за взятки и превышение полномочий

Экс-зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера осудят за взяточничество и превышение должностных полномочий. Дело поступило в суд 9 сентября, а предварительное слушание назначено на 22 сентября, следует из картотеки суда.

Экс-чиновника обвиняют сразу по нескольким статьям: ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 30, ч 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий").

Как отмечает "Банкфакс", из дела Пальталлера выделили ещё два, которые могут быть возбуждены в отношении его подельников.

Напомним, что в конце августа 2020 года Пальталлер отправился под домашний арест, однако нарушил избранную в отношении него меру пресечения. В декабре 2020 года его заключили под стражу.