Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей

Цель правительства РФ заключается в кардинальном улучшении жизни людей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для этого, по словам политика, власти планируют создавать точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения и в целом формировать комфортную для жизни среду.

Мишустин также отметил, что кабмину очень важно получать обратную связь от людей.

"Об этом часто очень говорит президент, о той самой обратной связи, которую надо чувствовать, измерять и никогда о ней не забывать. Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений", – цитирует премьера РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов властей.