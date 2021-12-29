Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Теперь гражданам бывшего СССР, их детям, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, будет проще получить паспорт.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, глава государства получит более широкие полномочия определять категории лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства. В них входят более 20 категорий, среди которых:

соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).

Новый документ оставляет в полномочиях президента приём в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:

ветеранов Великой Отечественной – граждан бывшего СССР;

имеющих особые заслуги перед Россией;

тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Законопроект также вводит институт прекращения российского гражданства. В частности, в документе будет расширен перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства – наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие нарушения закона против государства и связанные с наркотиками проступки.

Ранее сообщалось, что после новогодних праздников россиян ожидают изменения в законодательстве, связанные с пенсиями, пособиями по безработице и скачком цен на некоторые товары.