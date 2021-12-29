Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Теперь гражданам бывшего СССР, их детям, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, будет проще получить паспорт.
Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, глава государства получит более широкие полномочия определять категории лиц, имеющих право на упрощённое получение российского гражданства. В них входят более 20 категорий, среди которых:
- соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);
- те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;
- потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).
Новый документ оставляет в полномочиях президента приём в российское гражданство в исключительном порядке, а также распространяет такой порядок на:
- ветеранов Великой Отечественной – граждан бывшего СССР;
- имеющих особые заслуги перед Россией;
- тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.
Законопроект также вводит институт прекращения российского гражданства. В частности, в документе будет расширен перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства – наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие нарушения закона против государства и связанные с наркотиками проступки.
Ранее сообщалось, что после новогодних праздников россиян ожидают изменения в законодательстве, связанные с пенсиями, пособиями по безработице и скачком цен на некоторые товары.
Комментарии
ну наконец-то к нам приедут высококвалифицированные специалисты, а не только гасторбатеры из бывших южных республик
Krisa-putin, rossiskim grajdanstvom, kak bibliey mne xotelos podteretsia v tualete. Vsex pravoslavnix popov, kak kalaradskix jukov sjech v rezervuare s napalmom. rossiiskaya pravoslavnaya tserkov=MMM 21 veka. bog=loj. 1=1. IDOL=xrist isusik=Ljets.1=1=1. xristianstvo=rakovaya opuxol na zemle. Vechnoe Proklyatie VSEM, kto verit, chto gryaznaya afera=xristianstvo ispoveduet pravdu ili dobro. Zodacare od zodameranu. Diabolus vobiscum. Shemhamforash!!