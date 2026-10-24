В Барнауле таксист напал на пассажира из‑за спора о цене поездки
Водитель требовал заплатить тысячу рублей в обход агрегатора и попытался раздавить телефон клиента
24 октября 2026, 20:29, ИА Амител
В Барнауле произошел конфликт между таксистом и пассажиром, дошедший до рукоприкладства. Об этом пишет ngs22.ru.
Пассажир прилетел ночью из Екатеринбурга и хотел доехать из нового терминала аэропорта до дома. Найти машину через агрегатор оказалось непросто, так как многие водители отказывались брать заказ.
В итоге водитель нашелся, но, узнав, что стоимость поездки по приложению составляет 700 рублей, стал настаивать на отмене заказа. Он предлагал заплатить тысячу рублей напрямую, минуя сервис, а также дождаться, пока в машине наберется полный салон попутчиков, где каждый должен был отдать такую же сумму. Пассажир не согласился, так как при отмене заказа с него все равно списали бы деньги.
Ситуация обострилась, когда мужчина достал телефон, чтобы снять происходящее, и спросил имя водителя. Таксист замахнулся, выбил смартфон из рук пассажира и попытался раздавить его. Однако мужчина успел поднять телефон и отправился за помощью к полицейским.
Сотрудники полиции зафиксировали объяснения обеих сторон. До дома пассажиру пришлось добираться на автобусе — его он ждал до 6 утра.
21:46:59 24-10-2026
Яндекс-такси, выходишь из машины, отменяешь заказ. Первоначально с тебя снимут небольшую сумму, но ехать с не адыкватом - никогда это не делайте. Далее в спокойной обстановке пишите претензию на данного водителя и Яндекс в 99% вернет Вам всю сумму и как они заявляют понизят уровень у водителя. Значит он будет получать не все заказы. Все просто и не надо на таких тратить свое время и нервы. Проверено на личном опыте и уже несколько раз!
23:30:57 24-10-2026
В аэропорту там не таксисты, а бандюганы.
Хорошо, что я перед вылетом оставил авто на парковке аэропорта.
Прилетели обратно. Выходим. Таксисты с наглой рожей. Ради любопытства спрашиваю сколько до Европы - 1200.
Я (готовый к этому) достаю ключи и и говорю, что за эти деньги 20 раз туда и обратно съезжу.
У него рожа была, как будто я ему в нее плюнул.
Приятно...
23:39:15 24-10-2026
Нормальные города (даже в России) стараются к вокзалам и аэропортам максимально удобный транспорт. В Барнауле несколько бандюганов, выдающих себя за таксистов и один полупокерский, 144 который раз в час днем заезжает 144.
Я в Риме, не выходя из аэропорта сел на поезд и добрался до метро. В Париже, ночью не из основного аэропорта без проблем добрался на автобусе до метро.
Эти бл......
12:11:03 25-10-2026
Гость (23:39:15 24-10-2026) Нормальные города (даже в России) стараются к вокзалам и аэр... Из Инчхона в Сеул так же без проблем...
22:01:41 25-10-2026
Гость (23:39:15 24-10-2026) бандюганов, выдающих себя за таксистов... неправильно, тут про выдающих себя за администрацию нужно было писать
01:41:41 25-10-2026
Сладкий черный нал нужен всем, как это мило!
12:46:55 25-10-2026
Гость (01:41:41 25-10-2026) Сладкий черный нал нужен всем, как это мило!... Кал им нужен или кол. Отлавливать их надо и эти толстые жо.. на СВО, чтобы про Родину не забывали.
10:02:13 26-10-2026
Гость (12:46:55 25-10-2026) Кал им нужен или кол. Отлавливать их надо и эти толстые жо.....
Вы-таки считаете, что участие в СВО это наказание?
05:58:20 25-10-2026
Вымогателей развелось не многовато ли? Куда не плюнь они, а зп и пенсии все теже...
09:58:15 25-10-2026
На видео явно видно, что на таксиста напал пассажир. Он достал смартфон, начал преследовать таксиста и снимать его. Если тебе не нравится сервис яндекс, то пиши жалобу в яндекс. За такие съемки надо разрешить бить по лицу.
13:02:43 25-10-2026
Надо грефа позвать, он наведёт порядок, раз местные не справляются
16:54:01 25-10-2026
Наверное, эти полубандиты-полутаксисты платят чиновникам города или руководам аэропорта? Потому что ничего не меняется. Тогда руководы или чиновники такие же полубандиты? А тогда где прокуратура и органы правопорядка? Или там же?
21:29:54 25-10-2026
гость (16:54:01 25-10-2026) Наверное, эти полубандиты-полутаксисты платят чиновникам гор... Оттт отжег, серьезно, что они там могут заплатить чиновникам слёзы)) (нормальный чиновник даже мараться не будет),просто никому нет дела до них вот они там и чудят.
18:09:51 25-10-2026
Около Барнаульского аэропорта реально мафия таксисиская действует. Наглые бандюганы еще в терминале начинают цепляться с предложениями довезти за тройную цену. А Яндекс-такси к аэропорту не ездят. Легче отойти в сторону от аэропорта подальше и тогда вызывать такси. Цена сразу падает вдвое.