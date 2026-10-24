Водитель требовал заплатить тысячу рублей в обход агрегатора и попытался раздавить телефон клиента

24 октября 2026, 20:29, ИА Амител

Автомобили такси / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле произошел конфликт между таксистом и пассажиром, дошедший до рукоприкладства. Об этом пишет ngs22.ru.

Пассажир прилетел ночью из Екатеринбурга и хотел доехать из нового терминала аэропорта до дома. Найти машину через агрегатор оказалось непросто, так как многие водители отказывались брать заказ.

В итоге водитель нашелся, но, узнав, что стоимость поездки по приложению составляет 700 рублей, стал настаивать на отмене заказа. Он предлагал заплатить тысячу рублей напрямую, минуя сервис, а также дождаться, пока в машине наберется полный салон попутчиков, где каждый должен был отдать такую же сумму. Пассажир не согласился, так как при отмене заказа с него все равно списали бы деньги.

Ситуация обострилась, когда мужчина достал телефон, чтобы снять происходящее, и спросил имя водителя. Таксист замахнулся, выбил смартфон из рук пассажира и попытался раздавить его. Однако мужчина успел поднять телефон и отправился за помощью к полицейским.

Сотрудники полиции зафиксировали объяснения обеих сторон. До дома пассажиру пришлось добираться на автобусе — его он ждал до 6 утра.