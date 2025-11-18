В зоне риска. Из-за чего "молодые" водители чаще всего попадают в ДТП и как их избежать

Неоправданный риск, невнимательность и разговор по телефону могут привести к трагедии

С каждым годом россиян, желающих получить водительское удостоверение, становится все больше. И это обоснованно, автомобиль – не роскошь, а необходимость. В 2024-м в России выдали 1,34 млн водительских удостоверений, из которых свыше 1 млн – категории B (позволяет управлять легковым автомобилем). При этом в том же 2024 году водители-новички со стажем до двух лет стали участниками восьми тысяч аварий. Растет и количество водителей, которые управляют мототранспортом: мотоциклами, мопедами. Некоторыми видами этой техники можно "рулить" с 16 лет. Разбираем основные ошибки, которые допускают неопытные водители.

Юношеский задор

За десять месяцев 2025 года на территории Алтайского края произошло 426 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей от 14 до 35 лет, в которых 37 человек погибли и 635 получили ранения.

Выпускники автошкол, как признают обучающие центры, делятся на две группы: те, кто долго не решаются самостоятельно сесть за руль, и те, кто в день получения прав уже мчат по дороге.

Эксперты отмечают: особо опасны несовершеннолетние водители (от 16 до 18 лет), которые по закону могут управлять некоторым мототранспортом: скутерами и мопедами с объемом двигателя до 50 куб. см, легкими мотоциклами (с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см). Подробнее о том, на чем могут ездить дети и подростки, – в нашем материале.

Для подростков характерны специфические психоэмоциональные черты, оказывающие влияние на поведение за рулем:

импульсивность – им сложно контролировать эмоции, особенно в стрессовых ситуациях, что повышает риск принятия неверных решений;

отсутствие опыта – юные водители часто переоценивают свои способности и недооценивают риски, демонстрируя неоправданную уверенность;

подражание старшим – желание подражать взрослым водителям нередко ведет к неправильному восприятию дорожных ситуаций и риску совершения опасных маневров;

групповая динамика – если подросток находится среди сверстников, давление со стороны друзей и желание выглядеть уверенно также увеличивают вероятность нарушения ПДД.

Эти факторы способствуют возникновению аварийных ситуаций даже при незначительных нарушениях правил дорожного движения.

18 августа в селе Косиха Косихинского района 17-летний водитель, управляя мопедом РС50Т-6, двигаясь по улице Рабочей со стороны улицы Мамонтова в направлении улицы Молодежной, допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении. В результате ДТП двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельной просьбой не допускать детей к управлению мотоциклами, мопедами, скутерами, квадроциклами, исключить возможность доступа к ключам от мототранспорта, разъяснять им опасность таких поездок и контролировать их досуг.

Набраться опыта

Начинающие водители от 18 лет (те, кто практикуют регулярную езду), которые уже имеют право управлять не только мототехникой, но и автомобилем, также обладают юношеским азартом.

Через какое-то время некоторые из них чувствуют, что могут все, думают, что набрались достаточного опыта, чтобы совершать рискованные и опасные маневры. К сожалению, нередко именно переоценка своих возможностей, недостаточный опыт для объективной оценки дорожной ситуации, превышение скорости приводит к ДТП.

Самыми частыми ошибками, которые допускают начинающие водители, становятся:

превышение скорости – стремление быстрее добраться до пункта назначения или продемонстрировать собственную смелость провоцирует значительное количество аварий;

неправильный выбор дистанции;

несоблюдение очередности проезда перекрестков;

выезд на полосу встречного движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

алкогольное опьянение – употребление спиртных напитков значительно ухудшает реакцию и координацию движений, снижая способность быстро реагировать на изменение дорожной обстановки;

использование мультимедийных устройств – современные технологии привлекают внимание многих молодых людей, однако постоянное использование их за рулем существенно повышает вероятность аварий.

22 октября 2025 года в 06 часов 50 минут на 341-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Зональном районе водитель – юноша 2005 года рождения управлял автомобилем BMW 320D, не имея водительского удостоверения. Двигаясь со стороны города Барнаула в направлении Бийска, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажир – девушка 2007 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована в ЦГБ Бийска.

«Отсутствие опыта и навыков вождения у "молодых" водителей, переоценка собственных возможностей, неумение быстро реагировать в опасных ситуациях на дороге зачастую приводят к дорожно-транспортным происшествиям», – отмечают в региональной Госавтоинспекции.

Кстати, в ПДД РФ есть ограничения для водителей-новичков. Им запрещены действия, требующие от автомобилиста и опыта, и сноровки, и внимания.

Так, если стаж вождения менее двух лет, водителю запрещено буксировать другое транспортное средство (п. 20.2(1) ПДД РФ), перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде (п. 22.2(1) ПДД РФ). Работать в такси могут водители, чей стаж превышает три года (ФЗ № 69 от 21.04.2011). Это ограничение связано с тем, что таксисты несут колоссальную ответственность за жизнь клиентов-пассажиров.

Ночью – в гараж

Автоэксперты рекомендуют начинающим водителям отказаться от поездок ночью в первый год после получения удостоверения. Дело в том, что новички, не имеющие достаточного опыта вождения, могут неверно оценить дорожную обстановку и скорость других транспортных средств. Это создает опасность при обгоне, разворотах, поворотах, перестроениях и других маневрах.

"Молодым" водителям также рекомендуют избегать поездок (в том числе днем) при плохой погоде. Снег, дождь, ветер, гололедица – езда в таких условиях даже для опытных автомобилистов становится испытанием, и одно неверное действие может привести к страшным последствиям.

Набраться терпения

Водителю-новичку важно помнить, что первые месяцы самостоятельного вождения требуют особой осторожности и терпеливого освоения навыков. Чтобы процесс адаптации прошел комфортно, автоэксперты дают несколько советов:

начинать постепенно – первый этап самостоятельной практики должен проходить на менее загруженных улицах города или дорогах вне населенных пунктов, затем можно выезжать за город и на оживленные автодороги;

следить за скоростью – начинающие водители часто теряют ощущение реальной скорости, поэтому лучше избегать превышения лимита. Оптимально двигаться чуть медленнее общего потока, чтобы иметь запас времени на принятие верных решений;

избегать ненужных перестроений – маневрирование в потоке требует серьезного мастерства и быстрой реакции. Старайтесь заранее выбирать удобную полосу и придерживаться ее столько, сколько возможно;

планируйте маршруты заранее – новичкам рекомендуется предварительно ознакомиться с особенностями маршрута, обозначив возможные трудности и места парковки;

практикуйтесь постоянно – никакое чтение учебников не заменит регулярной практики. Еженедельно выделяйте время на самостоятельные поездки и отработку основных навыков вождения.

