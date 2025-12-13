Автомобиль алтайского должника передали в зону СВО
Мужчина не заплатил положенный штраф за пьяную езду
13 декабря 2025, 19:35, ИА Амител
В Троицком районе зафиксированы два эпизода нетрезвого вождения одним и тем же человеком, что повлекло за собой изъятие его автомобиля для отправки его в зону специальной военной операции.
По информации ГУФССП России по Алтайскому краю, 27-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, изначально отделался административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Но данный инцидент не стал для него уроком. Спустя некоторое время он вновь был задержан за рулем в нетрезвом виде.
В связи с повторным правонарушением в отношении жителя села было возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения его лишили легкового автомобиля "Лада Нива", который перешел в собственность государства. После запуска исполнительного производства транспортное средство было направлено на нужды СВО.
19:57:00 13-12-2025
Из Нивы, говорят, делают неплохие тарантайки.. Пойдет в дело.
21:36:27 13-12-2025
В качестве меры пресечения его лишили легкового автомобиля "Лада Нива"
Новая мера пресечения. Раньше были взятие под стражу, обязательство о явке, подписка о невыезде.
Сейчас новое что-то журналисты придумали.
"После запуска исполнительного производства транспортное средство было направлено на нужды СВО."
Ту вообще два в одном. Оказывается у нас запускают исполнительное производство как двигатель у машины.
А еще транспортное средство было направлено на нужды СВО. Эй машина. Направляйся на нужды.
22:08:37 13-12-2025
Да уж
09:07:20 14-12-2025
Военкому прибыль
14:16:44 14-12-2025
Гость (09:07:20 14-12-2025) Военкому прибыль... каким образом?
12:51:09 14-12-2025
Жизнь машины на войне не долгая.
15:35:35 14-12-2025
Гость (12:51:09 14-12-2025) Жизнь машины на войне не долгая.... Может кому жизнь сбережет.
07:49:21 15-12-2025
Musik (15:35:35 14-12-2025) Может кому жизнь сбережет.... если заглохнет то наоборот. техническое соестояние этих дров не извесно...
13:07:41 14-12-2025
Законы по боку.
07:12:37 15-12-2025
Гость (13:07:41 14-12-2025) Законы по боку.... И самого тоже туда?
07:50:15 15-12-2025
В целом пьяная езда за рулем - зло, а если он это деллал дважды то сделает и трижды, и могут быть жертвы, поэтому, больше пользы от него быол бы на СВО. Злостных нарушителей, нужно на ... туда.
10:18:39 15-12-2025
Гость (07:50:15 15-12-2025) В целом пьяная езда за рулем - зло, а если он это деллал дв...
Уровень народного уважения к бойцам СВО поразительно высок )