Автомобиль алтайского должника передали в зону СВО

Мужчина не заплатил положенный штраф за пьяную езду

13 декабря 2025, 19:35, ИА Амител

Машина, автомобиль / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю
Машина, автомобиль / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Троицком районе зафиксированы два эпизода нетрезвого вождения одним и тем же человеком, что повлекло за собой изъятие его автомобиля для отправки его в зону специальной военной операции.

По информации ГУФССП России по Алтайскому краю, 27-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, изначально отделался административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Но данный инцидент не стал для него уроком. Спустя некоторое время он вновь был задержан за рулем в нетрезвом виде.

В связи с повторным правонарушением в отношении жителя села было возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения его лишили легкового автомобиля "Лада Нива", который перешел в собственность государства. После запуска исполнительного производства транспортное средство было направлено на нужды СВО.

Транспорт долги

Комментарии 12

Musik

19:57:00 13-12-2025

Из Нивы, говорят, делают неплохие тарантайки.. Пойдет в дело.

Вот это перлы. Ржу немогу.

21:36:27 13-12-2025

В качестве меры пресечения его лишили легкового автомобиля "Лада Нива"
Новая мера пресечения. Раньше были взятие под стражу, обязательство о явке, подписка о невыезде.
Сейчас новое что-то журналисты придумали.
"После запуска исполнительного производства транспортное средство было направлено на нужды СВО."
Ту вообще два в одном. Оказывается у нас запускают исполнительное производство как двигатель у машины.
А еще транспортное средство было направлено на нужды СВО. Эй машина. Направляйся на нужды.

Гость

22:08:37 13-12-2025

Да уж

Гость

09:07:20 14-12-2025

Военкому прибыль

Гость

14:16:44 14-12-2025

Гость (09:07:20 14-12-2025) Военкому прибыль... каким образом?

Гость

12:51:09 14-12-2025

Жизнь машины на войне не долгая.

Musik

15:35:35 14-12-2025

Гость (12:51:09 14-12-2025) Жизнь машины на войне не долгая.... Может кому жизнь сбережет.

Гость

07:49:21 15-12-2025

Musik (15:35:35 14-12-2025) Может кому жизнь сбережет.... если заглохнет то наоборот. техническое соестояние этих дров не извесно...

Гость

13:07:41 14-12-2025

Законы по боку.

Musik

07:12:37 15-12-2025

Гость (13:07:41 14-12-2025) Законы по боку.... И самого тоже туда?

Гость

07:50:15 15-12-2025

В целом пьяная езда за рулем - зло, а если он это деллал дважды то сделает и трижды, и могут быть жертвы, поэтому, больше пользы от него быол бы на СВО. Злостных нарушителей, нужно на ... туда.

Гость

10:18:39 15-12-2025

Гость (07:50:15 15-12-2025) В целом пьяная езда за рулем - зло, а если он это деллал дв...
Уровень народного уважения к бойцам СВО поразительно высок )

