Автомобиль алтайского должника передали в зону СВО

Мужчина не заплатил положенный штраф за пьяную езду

13 декабря 2025, 19:35, ИА Амител

Машина, автомобиль / Фото: ГУФССП России по Алтайскому краю

В Троицком районе зафиксированы два эпизода нетрезвого вождения одним и тем же человеком, что повлекло за собой изъятие его автомобиля для отправки его в зону специальной военной операции.

По информации ГУФССП России по Алтайскому краю, 27-летний местный житель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, изначально отделался административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Но данный инцидент не стал для него уроком. Спустя некоторое время он вновь был задержан за рулем в нетрезвом виде.

В связи с повторным правонарушением в отношении жителя села было возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения его лишили легкового автомобиля "Лада Нива", который перешел в собственность государства. После запуска исполнительного производства транспортное средство было направлено на нужды СВО.