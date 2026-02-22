Молодой барнаулец ограбил маркетплейс на 26 тысяч рублей

20-летний преступник забрал покупки с ПВЗ, не оплатив, и сдал их в ломбард

22 февраля 2026, 12:34, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле полицейские задержали молодого человека, который забрал с пункта выдачи маркетплейса товары на 26 тысяч рублей, не оплатил их и скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Преступником оказался ранее не судимый местный житель 2006 года рождения. Он рассказал, что заказал на маркетплейсе две серебряные цепочки, ремень крепления для аккумулятора, проводку и блоки руля для мотоцикла, но оплачивать их не собирался.

«В дальнейшем похищенные цепочки фигурант отдал в комиссионный магазин, которые были изъяты, оставшееся имущество также изъято при задержании», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.