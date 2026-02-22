Молодой барнаулец ограбил маркетплейс на 26 тысяч рублей
20-летний преступник забрал покупки с ПВЗ, не оплатив, и сдал их в ломбард
22 февраля 2026, 12:34, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали молодого человека, который забрал с пункта выдачи маркетплейса товары на 26 тысяч рублей, не оплатил их и скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Преступником оказался ранее не судимый местный житель 2006 года рождения. Он рассказал, что заказал на маркетплейсе две серебряные цепочки, ремень крепления для аккумулятора, проводку и блоки руля для мотоцикла, но оплачивать их не собирался.
«В дальнейшем похищенные цепочки фигурант отдал в комиссионный магазин, которые были изъяты, оставшееся имущество также изъято при задержании», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
13:30:13 22-02-2026
Причина? Быстрый заработок захотел или до сварочного аппарата дороги нет..
14:07:06 22-02-2026
Странно как такой план провалился?