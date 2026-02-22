В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год
Индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен, отмечает Миронов
22 февраля 2026, 13:03, ИА Амител
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в России каждые три месяца должна проводиться индексация пенсий. Такое мнение он привел в разговоре с ТАСС.
«Я абсолютно убежден, что нам нужно, чтобы индексировали пенсии раз в квартал. Не один раз в год по прошлому году, когда инфляция уже совершенно другая. При нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов», — сказал депутат.
Он также обратил внимание на несоответствие текущего уровня пенсионного обеспечения нормам международного права. По его словам, Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, предписывающую пенсию в размере не менее 40% от утраченного заработка, однако сегодня реальный показатель едва достигает 24%.
«Мы ратифицировали, надо выполнять», — подчеркнул Миронов.
Страховые пенсии по старости в 2026 году проиндексировали с 1 января на 7,6%. С 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии. Военные пенсии индексируются в октябре после увеличения денежного довольствия военнослужащих.
13:35:31 22-02-2026
За обещания наверное лайки получают, за не выполненные обещания нет ответственности так и живём..
14:05:33 22-02-2026
Им название нужно менять
"Популисты России" будет гораздо уместнее
15:57:40 22-02-2026
Если раз в год мы получили 1000руб., то 4 раза по 250руб. получим? Гениально! А 13ю уже "получили" - рады радёшеньки
17:21:17 22-02-2026
Послушаешь предложения депутатов и кажется что они так и хотят сделать всех нас лучше. А потом посмотришь как они же голосуют за свои же предложения и получается, что заботятся "избранники" исключительно о себе. Итак десятилетиями.
18:56:19 22-02-2026
Верните украденные у работающих пенсионеров непроиндексированные деньги!
20:25:07 22-02-2026
Исходя и опыта истории, повышение пенсии, обязательно, сопровождалось повышением цен.
То есть, получается, что идёт процесс узаканивания роста цен раз в квартал.
18:09:41 23-02-2026
И каких только милостей не пообещают накануне выборов!