В Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год

Индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен, отмечает Миронов

22 февраля 2026, 13:03, ИА Амител

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в России каждые три месяца должна проводиться индексация пенсий. Такое мнение он привел в разговоре с ТАСС.

«Я абсолютно убежден, что нам нужно, чтобы индексировали пенсии раз в квартал. Не один раз в год по прошлому году, когда инфляция уже совершенно другая. При нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов», — сказал депутат.

Он также обратил внимание на несоответствие текущего уровня пенсионного обеспечения нормам международного права. По его словам, Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, предписывающую пенсию в размере не менее 40% от утраченного заработка, однако сегодня реальный показатель едва достигает 24%.

«Мы ратифицировали, надо выполнять», — подчеркнул Миронов.

Страховые пенсии по старости в 2026 году проиндексировали с 1 января на 7,6%. С 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии. Военные пенсии индексируются в октябре после увеличения денежного довольствия военнослужащих.