Барнаульцы "падают в шок" от долгого ожидания троллейбуса № 1

По словам местного жителя, дожидаться транспорта приходится до 45 минут

15 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула пожаловался на долгое ожидание троллейбуса № 1.

"Стоишь, смотришь на интервал и падаешь в шок: интервал составляет от 20 до 45 минут", – приводит слова горожанина телеграм-канал Barnaul 22.

В комментариях заметили, что до открытия моста на Новом рынке "единички" ходили чаще. "В обед дети со школы едут, не дождутся троллейбуса, и вечером вообще в принципе их нет", – написала местная жительница

Ранее барнаульцы пожаловались на то, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки.