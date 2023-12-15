Барнаульцы "падают в шок" от долгого ожидания троллейбуса № 1
По словам местного жителя, дожидаться транспорта приходится до 45 минут
15 декабря 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Барнаула пожаловался на долгое ожидание троллейбуса № 1.
"Стоишь, смотришь на интервал и падаешь в шок: интервал составляет от 20 до 45 минут", – приводит слова горожанина телеграм-канал Barnaul 22.
В комментариях заметили, что до открытия моста на Новом рынке "единички" ходили чаще. "В обед дети со школы едут, не дождутся троллейбуса, и вечером вообще в принципе их нет", – написала местная жительница
Ранее барнаульцы пожаловались на то, что в автобусах с замерзшими окнами не объявляют остановки.
14:28:10 15-12-2023
Барнаульцы "падают в шок" от долгого ожидания транспорта в принципе после 7 вечера.
20:38:37 15-12-2023
гость (14:28:10 15-12-2023) Барнаульцы "падают в шок" от долгого ожидания транспорта в ... ] Несколько дней назад 109 ждали не меньше
14:34:34 15-12-2023
Наверное у нас транспорт от от солнца работает...
14:45:35 15-12-2023
как-то активно транспортную тему стали обсуждать. К чему бы это? надеюсь к переменам в лучшую сторону. на самом деле деградация ОТ в Барнауле дичайшая, даже в 90-х порядка было больше
16:15:52 15-12-2023
Гость (14:45:35 15-12-2023) как-то активно транспортную тему стали обсуждать. К чему бы ... блин а действительно... Может и неспроста. Сегодня пишут что всё плохо с ОТ. А завтра что если поднять стоимость проезда всего то на рублей десять то всё будет офигенно (у перевозчиков конечно ))))
14:46:51 15-12-2023
Никто не подскажет как этот барнаулец умудряется стоять и "падать в шок"? Как вообще можно упасть в шок? Что это за состояние? Кто знает? Чем его можно вызвать, каким напитком?))
14:56:56 15-12-2023
Гость (14:46:51 15-12-2023) Никто не подскажет как этот барнаулец умудряется стоять и "п... Это примерно как телепортироваться в масло
14:58:27 15-12-2023
Гость (14:46:51 15-12-2023) Никто не подскажет как этот барнаулец умудряется стоять и "п... Это состояние вызывается работой общественного транспорта в Барнауле.
15:09:30 15-12-2023
Гость (14:46:51 15-12-2023) Никто не подскажет как этот барнаулец умудряется стоять и "п... впадает , скорее всего
14:58:27 15-12-2023
Надо побольше троллейбусов в город закупать.
15:02:27 15-12-2023
Интересно, а если поменять "начальника транспортного цеха" (что-то Райкин вспомнился), изменится-ли что-то тогда в работе ОТ города?
15:54:03 15-12-2023
Гость (15:02:27 15-12-2023) Интересно, а если поменять "начальника транспортного цеха" (... Не того вспомнили... Жванецкий это )))
15:03:47 15-12-2023
Сейчас их три единицы на линии, но в час пик вечером особенно заметно, что ВСЕГО три. Одеваемся-обуваемся потеплее, терпим до обещанных к будущей весне новых автобусов: 20 "единиц" и 21 "десятки". Все будет хорошо. Или еще как-нибудь.