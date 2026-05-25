Барнаульцы поддержали запрет на продажу сигарет для родившихся после 2008 года
Среди курильщиков идею одобряют 42%, среди некурящих — 61%
25 мая 2026, 14:44, ИА Амител
Более половины опрошенных барнаульцев (52%) высказались за пожизненный запрет продажи сигарет и любой никотиносодержащей продукции для всех, кто родился после 31 декабря 2008 года. В случае принятия закона они никогда не смогут легально купить табак. Против инициативы выступили 22% участников опроса, сообщает SuperJob.
Женщины поддерживают нововведение заметно активнее мужчин: 55% против 49% соответственно. Самый высокий уровень одобрения — в возрастной группе 35–45 лет, там инициативу поддержали 59%. Среди респондентов младше 35 лет — 50%, старше 45 лет — 47%.
Чем выше доход, тем больше сторонников запрета. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей его одобряют 49%, в группе 100–150 тысяч — уже 51%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — 56%.
Среди курящих запрет поддерживают 42% (что само по себе немало), а среди некурящих — 61%. Против высказались 24% курящих и 20% некурящих.
Противники идеи аргументируют свою позицию так: "надо не запрещать, а профилактировать", "запрет родит черный рынок", "взрослый человек сам решает, курить ему или нет".
14:51:27 25-05-2026
правильный запрет
вы в курсе что табачные кампании кладут в табак? все - такое от чего кирдык
но продаются в магазине садовод семена кубинского табака
можно выращивать и делать кубинские сигары
14:55:05 25-05-2026
Гость (14:51:27 25-05-2026) правильный запретвы в курсе что табачные кампании кладут...
листья табака надо сушить (просто на солнышке (с нашей погодой) не получится.
Потом резать, сворачивать ...
И Сигару и листьев табака, наспех на остановке , пока ждёшь трамвая не получится ...
Курить сигару - это процесс.
14:52:24 25-05-2026
ну давайте и алкоголь и вэйпы запретим продавать рождённым после 2008 года ...
08:33:19 26-05-2026
Шинник (14:52:24 25-05-2026) ну давайте и алкоголь и вэйпы запретим продавать рождённым... Да, и мясо и рыбу и колбасу - все это вредно)
15:00:53 25-05-2026
Бухло тоже запретите. Спиртзаводы закрыть. Пивоваренные заводы закрыть. Кто хочет упороться - пусть компот пьёт.
15:12:09 25-05-2026
Где мой 2007 год?
15:34:14 25-05-2026
В 18ть лет идти в армию обязан, со всеми вытекающими, а купить сигареты ит.д. нельзя, запрещено.
16:41:44 25-05-2026
Очередная чертовщина!!!!!!! На руку будет предприимчивым дельцам Кому надо тот всегда найдет. Запрещай- не запрещай
17:59:46 25-05-2026
А как же Конституция с 19 статьей?
18:39:16 25-05-2026
гость (17:59:46 25-05-2026) А как же Конституция с 19 статьей?...
поставил "-", потому что:
Конституция с 19 статьей сообщает о ;
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
....................
я подчеркну - по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
22:40:27 25-05-2026
Вопрос у меня один почему 2008??? не 7 не 5 не 2010? почему именно 2008?? Как аргументируют?
11:13:12 26-05-2026
Более половины опрошенных барнаульцев (52%)... кто, где, когда опрашивал? Из пальца высосали.