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Барнаульцы поддержали запрет на продажу сигарет для родившихся после 2008 года

Среди курильщиков идею одобряют 42%, среди некурящих — 61%

25 мая 2026, 14:44, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более половины опрошенных барнаульцев (52%) высказались за пожизненный запрет продажи сигарет и любой никотиносодержащей продукции для всех, кто родился после 31 декабря 2008 года. В случае принятия закона они никогда не смогут легально купить табак. Против инициативы выступили 22% участников опроса, сообщает SuperJob.

Женщины поддерживают нововведение заметно активнее мужчин: 55% против 49% соответственно. Самый высокий уровень одобрения — в возрастной группе 35–45 лет, там инициативу поддержали 59%. Среди респондентов младше 35 лет — 50%, старше 45 лет — 47%.

Чем выше доход, тем больше сторонников запрета. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей его одобряют 49%, в группе 100–150 тысяч — уже 51%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — 56%.

Среди курящих запрет поддерживают 42% (что само по себе немало), а среди некурящих — 61%. Против высказались 24% курящих и 20% некурящих.

Противники идеи аргументируют свою позицию так: "надо не запрещать, а профилактировать", "запрет родит черный рынок", "взрослый человек сам решает, курить ему или нет".

Барнаул опросы Сигареты
       

Комментарии 12

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Гость

14:51:27 25-05-2026

правильный запрет
вы в курсе что табачные кампании кладут в табак? все - такое от чего кирдык
но продаются в магазине садовод семена кубинского табака
можно выращивать и делать кубинские сигары

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Шинник

14:55:05 25-05-2026

Гость (14:51:27 25-05-2026) правильный запретвы в курсе что табачные кампании кладут...
листья табака надо сушить (просто на солнышке (с нашей погодой) не получится.
Потом резать, сворачивать ...
И Сигару и листьев табака, наспех на остановке , пока ждёшь трамвая не получится ...

Курить сигару - это процесс.

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Шинник

14:52:24 25-05-2026

ну давайте и алкоголь и вэйпы запретим продавать рождённым после 2008 года ...

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Гость

08:33:19 26-05-2026

Шинник (14:52:24 25-05-2026) ну давайте и алкоголь и вэйпы запретим продавать рождённым... Да, и мясо и рыбу и колбасу - все это вредно)

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Гость

15:00:53 25-05-2026

Бухло тоже запретите. Спиртзаводы закрыть. Пивоваренные заводы закрыть. Кто хочет упороться - пусть компот пьёт.

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Гость

15:12:09 25-05-2026

Где мой 2007 год?

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Гость

15:34:14 25-05-2026

В 18ть лет идти в армию обязан, со всеми вытекающими, а купить сигареты ит.д. нельзя, запрещено.

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Татьяна

16:41:44 25-05-2026

Очередная чертовщина!!!!!!! На руку будет предприимчивым дельцам Кому надо тот всегда найдет. Запрещай- не запрещай

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гость

17:59:46 25-05-2026

А как же Конституция с 19 статьей?

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Шинник

18:39:16 25-05-2026

гость (17:59:46 25-05-2026) А как же Конституция с 19 статьей?...
поставил "-", потому что:
Конституция с 19 статьей сообщает о ;

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

....................
я подчеркну - по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

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гость

22:40:27 25-05-2026

Вопрос у меня один почему 2008??? не 7 не 5 не 2010? почему именно 2008?? Как аргументируют?

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Гость

11:13:12 26-05-2026

Более половины опрошенных барнаульцев (52%)... кто, где, когда опрашивал? Из пальца высосали.

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