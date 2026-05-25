Барнаульцы поддержали запрет на продажу сигарет для родившихся после 2008 года

Среди курильщиков идею одобряют 42%, среди некурящих — 61%

25 мая 2026, 14:44, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более половины опрошенных барнаульцев (52%) высказались за пожизненный запрет продажи сигарет и любой никотиносодержащей продукции для всех, кто родился после 31 декабря 2008 года. В случае принятия закона они никогда не смогут легально купить табак. Против инициативы выступили 22% участников опроса, сообщает SuperJob.

Женщины поддерживают нововведение заметно активнее мужчин: 55% против 49% соответственно. Самый высокий уровень одобрения — в возрастной группе 35–45 лет, там инициативу поддержали 59%. Среди респондентов младше 35 лет — 50%, старше 45 лет — 47%.

Чем выше доход, тем больше сторонников запрета. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей его одобряют 49%, в группе 100–150 тысяч — уже 51%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — 56%.

Среди курящих запрет поддерживают 42% (что само по себе немало), а среди некурящих — 61%. Против высказались 24% курящих и 20% некурящих.

Противники идеи аргументируют свою позицию так: "надо не запрещать, а профилактировать", "запрет родит черный рынок", "взрослый человек сам решает, курить ему или нет".