"Проблема с реализацией". Эксперт оценил идею запрета табака родившимся после 2008 года

Глава Лиги защиты пациентов в беседе с amic.ru назвал курение элементом своеобразной биологической войны

24 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

С правовой точки зрения введение пожизненного запрета на курение для некоторых категорий населения укладывается в действующие правовые нормы и систему по выводу табака из свободной продажи, сообщил amic.ru президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль (фракция "Единая Россия") заявил, что в стране не исключается установление жесткого пожизненного ограничения на табакокурение для граждан, появившихся на свет после 2008 года. Депутат уверен в осуществимости этого шага, назвав его "хорошим примером здорового образа жизни, сохранения жизни наших подростков". Он также сослался на опыт Великобритании, где обе палаты одобрили законопроект о запрете продажи табака и электронных сигарет гражданам, рожденным после 2008 года.

Александр Саверский отметил, что в седьмой статье "О защите прав потребителей", касающейся права потребителя на безопасность, черным по белому говорится, что оборот товаров и оказание услуг, которые причиняют вред здоровью населения, должны быть выведены с рынка уже сейчас:

«Эта норма у нас не соблюдается. Но с правовой точки зрения все логично и закономерно».

Он также сообщил, что для недопущения социального напряжения предложенная депутатом Огулем мера должна встроиться в соответствующую программу:

«Благодаря этой статье закона о правах потребителя государство смогло отыграть у табачного лобби ряд позиций. Однако все, что связано с успехами в борьбе с табаком, до сих пор имеет локальный, а не системный характер. Так что, несмотря на правовую закономерность, у нас есть проблемы с реализацией комплекса мер».

Конечно, как считают эксперты, заставить людей бросить вредную привычку зачастую невозможно, они все равно будут это делать, продолжает Александр Саверский:

«Но как раз задача этого законопроекта, как я понимаю, в том, чтобы оградить новые поколения, тех, кто не курит, от табака. Поэтому такой запрет и вводится. А остальные будут доживать до своих лет, включая соответствующие заболевания и так далее».

Конечно, стоит вопрос об эффективности этой борьбы в мире, замечает эксперт.

«Полной победы нет, естественно, ни у кого. Но это вообще, понимаете, фактически такая своеобразная биологическая война между Америкой и Европой. Европейцы коренных обитателей Нового света отравили водкой — как известно, у индейцев имеется непереносимость спирта. Ну а они нам "подарили" табакокурение с соответствующей смертностью — только в России ежегодно умирает от болезней, связанных с ним, около 300 тысяч человек. Это вам не кот чихнул», — заключил президент Лиги защиты пациентов.