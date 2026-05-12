Барнаульские хирурги за 6,5 часа удалили гигантскую опухоль печени у жителя Камня-на-Оби

Опухоль занимала почти две трети объема брюшной полости

12 мая 2026, 21:38, ИА Амител

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

В Барнауле хирурги городской больницы № 5 удалили пациенту гигантскую опухоль печени весом почти пять килограммов. Сложнейшая операция длилась шесть с половиной часов, а ради спасения мужчины врачам пришлось удалить половину органа.

Пациентом оказался 35-летний житель Камня-на-Оби, работающий дальнобойщиком. Во время очередного рейса мужчина почувствовал сильную боль в правом боку и в феврале обратился за медицинской помощью. Обследование показало крупное новообразование печени.

На лечение мужчину направили в хирургическое отделение городской больницы № 5 Барнаула. По словам врачей, опухоль располагалась в правой доле печени и занимала почти две трети объема брюшной полости, сдавливая здоровую часть органа и вызывая ее атрофию.

Перед операцией пациенту провели эмболизацию сосудов, питающих гемангиому, чтобы уменьшить кровоснабжение опухоли. Как рассказал заведующий отделением Валерий Теплухин, во время операции хирурги столкнулись с серьезными трудностями.

«Во время операции столкнулись с тем, что опухоль значительно изменила всю анатомию печени — и сосудистую, и протоковую. Мы предприняли попытку отделения этой опухоли от ткани печени, но поняли, что потеряем много крови и нормально не подойдем к сосудам», — пояснил врач.

По его словам, пространство под диафрагмой оказалось полностью заполнено опухолью, а между тканями образовались тяжелые спайки. В итоге хирурги приняли решение удалить половину печени. Операцию проводила команда из девяти специалистов. Вес удаленного новообразования достиг почти пяти килограммов.

«Медленно, поэтапно, используя электрохирургические девайсы, большой мультидисциплинарной командой нам удалось подобраться ко всем основным сосудам, идентифицировать их, потому что там ошибиться нельзя, иначе возникнет катастрофа», — отметил Валерий Теплухин.

Несмотря на сложность вмешательства, операция прошла успешно. Уже через двое суток пациента перевели из реанимации в обычную палату. Мужчина начал самостоятельно ходить и питаться, а позже вернулся домой.

В Минздраве Алтайского края напомнили жителям региона о важности регулярной диспансеризации и своевременных обследований.