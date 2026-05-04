Под Новосибирском дочь отсудила 850 тысяч рублей за смерть матери в частной клинике

После скандала врач, лечивший рак гранатовым соком и грецкими орехами, уволился и переехал в Москву, а после в Барнаул

04 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Суд поставил точку в деле о смерти жительницы Бердска Юлии Богдан, которую в частной клинике пытались вылечить дорогими курсами "определенной терапии", пишет "КП-Новосибирск".

Осенью 2021 года Юлия стала жаловаться на боли в животе, сдала анализы на онкомаркеры и биопсию. В октябре врачи поставили диагноз – рак шейки матки второй стадии. Женщина обратилась в частную клинику.

«Там предлагали курсы определенной терапии, которая должна была остановить рост опухоли или разрушить ее. Каждая процедура стоила от 40 до 80 тысяч. Всего было 3-4 сеанса, помимо этого врач назначал ей препараты и антибиотики», - рассказала дочь сибирячки Алина.

По ее словам, у мамы ни разу не брали анализы крови, онкомаркеров, биохимии. Через четыре месяца сказали, что опухоли якобы нет. Врач предлагал пить гранатовый сок и настойку на грецких орехах, а также отговаривал от лечения в онкодиспансере.

В мае 2022 года женщине резко стало плохо, а лечащий врач успокаивал, что "опухоль разрушена и выходит сама".

Через неделю Юлия сама поехала сдавать анализы. Результаты УЗИ показали, что рак разрушил органы малого таза, метастазы пошли в мочевой пузырь. Опухоль уже была неоперабельна.

«В июле 2022 года мама умерла - ей было 36 лет. Я в 19 лет осталась одна с 10-летним братом Ваней в съемной квартире. Я сама оформила опеку над Ваней, просто чудо, что мне дали ее в 19 лет. Иначе брату грозил бы детдом, я не могла его предать», - рассказала Алина.

Девушка написала заявление в Следственный комитет и подала иск в суд. Эксперты нашли множество нарушений, а Бердский городской суд присудил более 850 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф.

Как отмечает издание, после скандала врач уволился, переехал в Москву, а после в Барнаул.