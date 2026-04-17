Заболеваемость раком кишечника в Алтайском крае выросла почти на 40%

Опухоли ЖКТ долгое время развиваются без симптомов

17 апреля 2026, 19:00, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Алтайский краевой онкологический диспансер провел важную конференцию, посвященную опухолям желудочно-кишечного тракта — поджелудочной железы, пищевода и кишечника. Участники обсудили, что нового можно предложить пациентам с этими диагнозами.

Проблема становится все острее. Колоректальный рак (опухоли кишечника) входит в тройку самых частых онкозаболеваний у мужчин и женщин Алтайского края. За последние десять лет прирост заболеваемости составил почти 40%. Число выявляемых опухолей поджелудочной железы выросло на 80%, пищевода — на 30%.

Главная беда в том, что опухоли ЖКТ долгое время развиваются без симптомов. В 70–80% случаев их обнаруживают уже на распространенных стадиях с метастазами. Вариантов лечения у онкологов тогда гораздо меньше, чем при ранней диагностике, но они есть.

В конференции принял участие директор клиники "Эвимед" из Челябинска, профессор, доктор медицинских наук, член правления RUSSCO Олег Александрович Гладков.

Участники обсудили схемы лекарственного лечения метастатических форм рака, нюансы назначения препаратов, результаты свежих клинических исследований. Разобрали несколько случаев из практики и обменялись мнениями о тактике ведения пациентов с олигометастатической болезнью.

Это особая форма опухоли — пограничное состояние между локальной и распространенной. Метастазы есть, но их число ограничено. При грамотном лечении первичной опухоли и активной работе с метастазами возможен длительный контроль заболевания или даже полное излечение. Даже при раке поджелудочной железы — одном из самых агрессивных видов рака.

Профессор Гладков привел пример своего пациента с опухолью поджелудочной железы. Ему удалось добиться полной ремиссии, которая длится уже восемь лет.

Главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Владиславович Вихлянов в своем докладе рассказал о липосомальных технологиях в лечении рака поджелудочной железы. Они позволяют преодолевать защитный стромальный барьер органа, который обычно ограничивает доставку лекарств в опухоль.

В опытах на мышах была получена стойкая регрессия опухоли. Технология будет еще изучаться и дорабатываться, но уже сейчас очевидно, что за этим будущее в лечении опухолей поджелудочной железы и у людей.

Кроме того, участники конференции узнали, что спектр применения некоторых лекарственных препаратов значительно расширился.

Использование при ряде опухолей уже официально зарегистрировано и включено в клинические рекомендации, а в нескольких случаях регистрация находится на завершающем этапе. А это значит, что у пациентов появилось еще больше возможностей для лечения тяжелой болезни.