Власти Бийска с четвертого раза нашли подрядчика для ремонта коммунального моста

Администрации Бийска с четвертой попытки удалось найти подрядчика для капитального ремонта Коммунального моста. Как сообщает «Бийский рабочий», на тендер согласилась местная организация «Экострой».

По информации карточки предприятия, компания занимается строительно-отделочными работами, постройкой нежилых и жилых зданий, производством санитарно-технических и электромонтажных работ и другими.

Теперь компания должна отремонтировать промежуточные опоры, стойки, арки, путепровод, мостовое полотно и тротуары коммунального моста за полную стоимость, предлагаемую властями — более 171 млн рублей.

Напомним, что аукцион на выполнение ремонта проводили трижды, однако ни разу на тендер не вышло ни одного потенциального участника. При этом, по заверениям местных властей, контракт предлагали не только компаниям из Бийска и Алтайского края, но и из регионов.

Новости

Прочее Власти Бийска намерены в 2022 году провести масштабный ремонт коммунального моста

Мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. В 1992 году его ремонтировали внепланово — заменяли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта — 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части — 14 метров. Его пропускная способность — 5 тысяч автомобилей в стуки.

Ранее специалисты строительной отрасли заявляли, что имеющиеся предприятия отказывались из-за несоответствия требуемых объемов работ и оплаты, малого числа мостостроителей, а также занятостью предприятий, которые смогли бы осилить подобный заказ.