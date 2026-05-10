Десятки водителей попали в ловушку из-за майской метели в ХМАО
10 мая в регионе начался мощный снегопад с шквалистым ветром — видимость на дорогах упала до минимума
10 мая 2026, 19:12, ИА Амител
Из‑за мощного снегопада, метели и гололедицы десятки автомобилистов застряли на трассе "Югра" в ХМАО, сообщает НТВ.
Утром 10 мая в регионе начались неблагоприятные погодные условия: пошел снег, поднялся шквалистый ветер, образовалась гололедица — в результате видимость на дорогах практически стала нулевой.
Трассу перекрыли на участке с 0‑го по 369‑й километр, движение всего транспорта на нем сейчас ограничено. Очевидцы публикуют кадры с застрявшими на дороге легковыми и грузовыми автомобилями.
Дорожные службы задействовали спецтехнику для устранения последствий непогоды, а жителей региона призвали воздержаться от дальних поездок. Ранее сообщалось, что Алтайский край накроет непогода, уже объявлено штормовое предупреждение.
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