Десятки водителей попали в ловушку из-за майской метели в ХМАО

10 мая в регионе начался мощный снегопад с шквалистым ветром — видимость на дорогах упала до минимума

10 мая 2026, 19:12, ИА Амител

Метель в ХМАО / Фото: стоп-кадр с видео НТВ

Из‑за мощного снегопада, метели и гололедицы десятки автомобилистов застряли на трассе "Югра" в ХМАО, сообщает НТВ.

Утром 10 мая в регионе начались неблагоприятные погодные условия: пошел снег, поднялся шквалистый ветер, образовалась гололедица — в результате видимость на дорогах практически стала нулевой.

Трассу перекрыли на участке с 0‑го по 369‑й километр, движение всего транспорта на нем сейчас ограничено. Очевидцы публикуют кадры с застрявшими на дороге легковыми и грузовыми автомобилями.

Дорожные службы задействовали спецтехнику для устранения последствий непогоды, а жителей региона призвали воздержаться от дальних поездок. Ранее сообщалось, что Алтайский край накроет непогода, уже объявлено штормовое предупреждение.