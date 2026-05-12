Дороже, чем в среднем по России. Алтай оказался в конце рейтинга по доступности энергии
В крае на среднюю зарплату можно приобрести 8728 кВт⋅ч, а, например, в Иркутской области — 45 997 кВт·ч
12 мая 2026, 12:15, ИА Амител
Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для жителей, а Республика Алтай — 77-е, сообщает РИА Новости.
Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на зарплату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года.
В среднем по России жителям доступно 14 649 кВт·ч, а средняя стоимость — 595 рублей за 100 кВт·ч.
«В Алтайском крае количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в регионе, — 8728 кВт⋅ч», — говорится в исследовании.
Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года — 636 рублей за 100 кВт·ч.
В Республике Алтай на чистую зарплату можно в месяц оплатить 7972 кВт·ч, стоимость электроэнергии составляет 796 рублей за 100 кВт·ч.
Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположилась Иркутская область, где зарплаты хватит на 45 997 кВт·ч. Такое невероятное количество электроэнергии объясняется ее низкой стоимостью — 180 рублей за 100 кВт·ч (это в 3,5 раза дешевле, чем в Алтайском крае), а также более высокими зарплатами.
Красноярский край занял шестое место. Там зарплаты хватит на 22 216 кВт·ч, а ее стоимость составляет 413 рублей за 100 кВт·ч. На седьмом месте Республика Хакасия (21 126 кВт·ч, 330 рублей за 100 кВт·ч).
Жителям Новосибирской области, оказавшейся на 14-м месте, зарплаты хватит на 17 915 кВт·ч при стоимости 418 рублей за 100 кВт·ч.
Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, где самая дешевая электроэнергия в России.
«В структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС», — пояснили аналитики.
Последние строчки в рейтинге занимают Республика Ингушетия, Ивановская область и Республика Калмыкия, которая стала единственным регионом, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести менее 7 тысяч кВт·ч.
12:55:31 12-05-2026
Вполне доступно годами майнить, пристроившись под боком у Барнаульской ТЭЦ.
14:00:35 12-05-2026
ДМВ (12:55:31 12-05-2026) Вполне доступно годами майнить, пристроившись под боком у Ба... ОНИ майнят, а потребители края, которые в нищете и банкротствах, оплачивают.
14:45:02 12-05-2026
так надо не подключать свет от горсвета
пара пропеллеров и автомобильный генератор и все - вам хватит
есть способ солнечной батареи из старых сд дисков на крыше - вам хватит
и есть способ поставить медную метлу и брать из воздуха -вам хватит
20:39:24 12-05-2026
Гость (14:45:02 12-05-2026) так надо не подключать свет от горсветапара пропеллеров ... Ненене, вам хватит, примите уже таблетки.
20:03:42 12-05-2026
Ерунда- разрешили собирать хворост- надо делать лучины - старые способы надежны. К тому же это поспособствует рождаемости.
20:58:48 12-05-2026
Неравенство - не хорошо.. (особенно большое).
21:06:18 12-05-2026
Дорегулировались!