Дороже, чем в среднем по России. Алтай оказался в конце рейтинга по доступности энергии

В крае на среднюю зарплату можно приобрести 8728 кВт⋅ч, а, например, в Иркутской области — 45 997 кВт·ч

12 мая 2026, 12:15, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Алтайский край занял 73-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для жителей, а Республика Алтай — 77-е, сообщает РИА Новости.

Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на зарплату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года.



В среднем по России жителям доступно 14 649 кВт·ч, а средняя стоимость — 595 рублей за 100 кВт·ч.

«В Алтайском крае количество электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую зарплату в регионе, — 8728 кВт⋅ч», — говорится в исследовании.

Стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года — 636 рублей за 100 кВт·ч.

В Республике Алтай на чистую зарплату можно в месяц оплатить 7972 кВт·ч, стоимость электроэнергии составляет 796 рублей за 100 кВт·ч.

Среди регионов СФО выше всего в рейтинге расположилась Иркутская область, где зарплаты хватит на 45 997 кВт·ч. Такое невероятное количество электроэнергии объясняется ее низкой стоимостью — 180 рублей за 100 кВт·ч (это в 3,5 раза дешевле, чем в Алтайском крае), а также более высокими зарплатами.

Красноярский край занял шестое место. Там зарплаты хватит на 22 216 кВт·ч, а ее стоимость составляет 413 рублей за 100 кВт·ч. На седьмом месте Республика Хакасия (21 126 кВт·ч, 330 рублей за 100 кВт·ч).

Жителям Новосибирской области, оказавшейся на 14-м месте, зарплаты хватит на 17 915 кВт·ч при стоимости 418 рублей за 100 кВт·ч.

Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, где самая дешевая электроэнергия в России.

«В структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС», — пояснили аналитики.

Последние строчки в рейтинге занимают Республика Ингушетия, Ивановская область и Республика Калмыкия, которая стала единственным регионом, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести менее 7 тысяч кВт·ч.