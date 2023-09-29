Два новых автобуса купили для востребованных маршрутов в Барнауле
Деньги на их покупку перевозчик получил благодаря льготному займу
29 сентября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: Виктор Томенко
Два новых автобуса для очень востребованных маршрутов закупили в Барнауле. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Новый транспорт будет работать на маршрутах № 55 и 60. Частный перевозчик получил деньги на их покупку благодаря льготному займу под 3,5%, оформленному через Алтайский фонд финансирования предпринимательства.
Томенко отметил, что перевозчик условиями доволен, а пассажиры точно заметят улучшение условий.
Глава региона добавил, что за последние годы на обновление общественного транспорта в регионе направили больше 1,4 млрд рублей.
09:51:44 29-09-2023
Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать каждый день?) Достижение века. Один автобус нормальной вместимости на маршруте, остальные микрики - если говорить о маршруте №60. Обалденное улучшение.
10:03:45 29-09-2023
Гость (09:51:44 29-09-2023) Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать к... Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было шума и пафоса когда купили.... Тик и сгинул где-то....
10:41:56 29-09-2023
Гость (10:03:45 29-09-2023) Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было ш... а я его помню, кстати. Удобно было. Но да, быстро куда-то делся.
12:17:32 29-09-2023
Гость (10:03:45 29-09-2023) Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было ш... Наверное, туда же, куда машина со снегоплавильной установкой. Тоже, сколько помпезности было.
11:17:46 29-09-2023
Два плюс два равно четыре. Почему бы не писать?
11:45:46 29-09-2023
Гость (11:17:46 29-09-2023) Два плюс два равно четыре. Почему бы не писать?... Откуда четыре-то? Писали ровно про тех же двух китайцев на маршрутах 55 и 60.
16:42:57 29-09-2023
Гость (11:45:46 29-09-2023) Откуда четыре-то? Писали ровно про тех же двух китайцев на м... Без тебя не догадались, да.
16:10:05 29-09-2023
Когда уже до 57 маршрута дело дойдет? Или он не востребованный у нас?
14:10:55 30-09-2023
47 маршрут очень востребованнный. Никогда не залезть, может быть сделать маршрутки большей вместимости?
20:28:21 04-10-2023
Гость (09:51:44 29-09-2023) Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать к... На 60 маршруте 3 автобуса большой вместимости работают у вас неверная информация.