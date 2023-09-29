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Два новых автобуса купили для востребованных маршрутов в Барнауле

Деньги на их покупку перевозчик получил благодаря льготному займу

29 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко
Фото: Виктор Томенко

Два новых автобуса для очень востребованных маршрутов закупили в Барнауле. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Новый транспорт будет работать на маршрутах № 55 и 60. Частный перевозчик получил деньги на их покупку благодаря льготному займу под 3,5%, оформленному через Алтайский фонд финансирования предпринимательства. 

Томенко отметил, что перевозчик условиями доволен, а пассажиры точно заметят улучшение условий. 

Глава региона добавил, что за последние годы на обновление общественного транспорта в регионе направили больше 1,4 млрд рублей. 

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

09:51:44 29-09-2023

Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать каждый день?) Достижение века. Один автобус нормальной вместимости на маршруте, остальные микрики - если говорить о маршруте №60. Обалденное улучшение.

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Гость

10:03:45 29-09-2023

Гость (09:51:44 29-09-2023) Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать к... Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было шума и пафоса когда купили.... Тик и сгинул где-то....

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Гость

10:41:56 29-09-2023

Гость (10:03:45 29-09-2023) Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было ш... а я его помню, кстати. Удобно было. Но да, быстро куда-то делся.

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Гость

12:17:32 29-09-2023

Гость (10:03:45 29-09-2023) Ну как было с троллейбусом на аккумуляторах. Сколько было ш... Наверное, туда же, куда машина со снегоплавильной установкой. Тоже, сколько помпезности было.

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Гость

11:17:46 29-09-2023

Два плюс два равно четыре. Почему бы не писать?

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Гость

11:45:46 29-09-2023

Гость (11:17:46 29-09-2023) Два плюс два равно четыре. Почему бы не писать?... Откуда четыре-то? Писали ровно про тех же двух китайцев на маршрутах 55 и 60.

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Гость

16:42:57 29-09-2023

Гость (11:45:46 29-09-2023) Откуда четыре-то? Писали ровно про тех же двух китайцев на м... Без тебя не догадались, да.

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Гость

16:10:05 29-09-2023

Когда уже до 57 маршрута дело дойдет? Или он не востребованный у нас?

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Гость

14:10:55 30-09-2023

47 маршрут очень востребованнный. Никогда не залезть, может быть сделать маршрутки большей вместимости?

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Гость

20:28:21 04-10-2023

Гость (09:51:44 29-09-2023) Теперь про эти два автобуса аж на целый город будут писать к... На 60 маршруте 3 автобуса большой вместимости работают у вас неверная информация.

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