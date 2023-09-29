Два новых автобуса купили для востребованных маршрутов в Барнауле

Деньги на их покупку перевозчик получил благодаря льготному займу

29 сентября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко

Два новых автобуса для очень востребованных маршрутов закупили в Барнауле. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Новый транспорт будет работать на маршрутах № 55 и 60. Частный перевозчик получил деньги на их покупку благодаря льготному займу под 3,5%, оформленному через Алтайский фонд финансирования предпринимательства.

Томенко отметил, что перевозчик условиями доволен, а пассажиры точно заметят улучшение условий.

Глава региона добавил, что за последние годы на обновление общественного транспорта в регионе направили больше 1,4 млрд рублей.